الامارات | "شرطة أبوظبي" تكشف عن دراجة ذكية لضبط المركبات المطلوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة أبوظبي" تكشف عن دراجة ذكية لضبط المركبات المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توظف دراجة الشرطة الذكية لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أحدث التقنيات المتطورة، لضبط المركبات المطلوبة، التي تسلك دروباً خفية، في المناطق الرملية والنائية، وبين المزارع والعزب، بعيداً عن الطرقات المعبّدة والتجمعات السكانية.

وتشمل تقنيتها كاميرا متحركة، تضم شريحة معلومات ذكية، تتحدّث تلقائياً، وتعتمد على الشبكة اللاسلكية في تحديد البيانات، كما تتمتع الدراجة بقدرتها على المناورة في الأماكن الرملية والوعرة، وتعدّ إحدى أحدث ابتكارات شرطة أبوظبي التي دشنتها ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019.

ويمتلك عناصرالدراجة الذكية، مهارات في التعامل مع الأحداث الطارئة، وتم تزويدهم بكافة الأنظمة والمستلزمات الحديثة التي تمكنهم من أداء الواجب الأمني الاستباقي على أكمل وجه.

وتختزل تقنية الدراجة في عملية أمنية واحدة، جميع مراحل الاستجابة في الدوريات التقليدية من "رصد المركبة المشبوهة، والتنسيق مع مركز القيادة والتحكم، والمدينة الآمنة، وإبلاغ دوريات منطقة الاختصاص".

وتدعم دراجة الشرطة الذكية، مناخ العمل الأمني، وتعزز الحضور الشرطي في الميدان، وتحقق درجات استجابة عالية، في تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال مشاريع ابتكارية كفيلة بالوقاية من الجريمة ومسبباتها.