"الواقع الافتراضي" يتيح لزوار القمة الحكومية رحلة مدهشة

آمنة الكتبي (دبي)

فرضت تقنية الواقع الافتراضي نفسها على فعاليات القمة العالمية للحكومات، وأتاحت لهم فرصة التحليق في رحلة ممتعة ومدهشة في عالم الغابات الممطرة. وتجسد التقنية محاكاة ثلاثية الأبعاد عبر الحاسوب لبيئة معينة، مع إمكانية التفاعل معها والتجول داخلها تماماً كما تتجول في العالم الحقيقي.

وقالت ميليتشا زيك شريك مؤسس ومدير شركة الواقع الافتراضي: «التجربة تتيح للجمهور غرس بذرة ومن ثم تتحول إلى شجرة في الغابات المطيرة، كما تمنحك فرصة أن ترى ذراعيك كأغصان وجسمك مثل الجذع».

وأضافت: «من ثم تواجه حياة الشجرة من الشتلة إلى أقصى شكل لها، وتشهد على مصيرها مباشرة، في بيئة غابات مطيرة علمية دقيقة، باستخدام عناصر متعددة الحواس بما في ذلك الرياح والروائح لتعطيك الشعور بوجودك في البيئة ذاتها، ويبدأ الجهاز الخاص بك في الدمدمة وترى أنك ترتفع وتنمو وسط الغابة والحيوانات وتشم رائحة أوراق الشجر وتشعر بحركة الرياح حتى يأتي وقت احتراق الغابات»، لافتة إلى أن «التجربة تهدف للمحافظة على البيئة والغابات لأنها تعد مكاناً مناسباً لجميع أنواع النباتات والحيوانات، وإحدى خطوط الدفاع التي تحمي البيئة من التقلبات المناخية».

وقالت إن تطبيقات الواقع الافتراضي تعد فرصاً للتعلم والتدريب والعيش في تجارب حية ومباشرة ويمكن للواقع الافتراضي أن يكون له تأثير كبير على الدماغ والذاكرة وتحقيق نتائج تعليمية أفضل، مبينة أن الواقع الافتراضي هو علم تجسيد الأشياء ونقلها آنياً في أوساط غير حقيقية من مكان إلى آخر مع الإحساس الكامل بالشكل واللمس والصوت، وتمكن المستخدم من تجريبها والتعامل معها كأنها عالم طبيعي حقيقي وتفتح عوالم جديدة لطموح الإنسان تتيح له أن يطل على عالم مفترض ليطلق فيه عنان أفكاره.

وأضافت: كما توفر نسبة كبيرة من الغذاء، يستفاد من الغابات في أغراض عدّة، كالحصول على المياه النظيفة، والأخشاب، والأدوية، وغيرها، كما تقوم الغابات بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.

وأشارت، إلى أن الفيلم حاز شهرة كبيرة في أكثر من 50 مهرجاناً في جميع أنحاء العالم، وتم عرضه في مركز فاي في مونتريال، ومركز باسيفيك ساينس سنتر سياتل، ومراكز IMAX في جميع أنحاء أميركا الشمالية.