شاشة ذكية ترصد التفاعل الجماهيري مع موضوعات القمة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شهد يوم أمس، المخصص لمنتديات تقام على هامش القمة العالمية للحكومات، الكثير من الفعاليات الجديدة والمبتكرة لتقديم خدمات متميزة للمشاركين في الفعاليات، ومن أبرز هذه الخدمات الشاشة الذكية لتفاعل الجمهور مع الموضوعات المطروحة في المنتديات والجلسات.

وقد جذبت هذه الشاشة الذكية، انتباه المشاركين في اليوم الأول، حيث أظهرت البيانات المدونة عليها التفاعل حول العالم، من القضايا المطروحة للنقاش، وقد جاء محور الصحة وجودة الحياة، في المرتبة الأولى، بعدد تجاوز 8 آلاف تفاعل من الجمهور، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة أمس.

وتضمنت شاشة رصد التفاعل حول العالم، العديد من الموضوعات، منها البيئة والتغير المناخي والتعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، وأيضاً التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، بالإضافة إلى الإعلام والاتصال بين الحكومة والشعب.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الشاشة الذكية مزيداً من الموضوعات الجديدة التي سيتم نقاشها خلال أيام القمة الثلاثة ابتداء من اليوم، بالإضافة إلى مزيد من التفاعل الجماهيري العالمي، حول الموضوعات التي سجلت حضوراً واضحاً في يوم أمس، حيث سيتم عقد جلسات رئيسية وورش تدريبية حولها سواء اليوم أو في اليومين المقبلين.

أما من بين الجوانب المعروفة والمهمة التي توفرها القمة على مدار السنوات السابقة والحالية، فهي إظهار جانب من عادات الإمارات الأصيلة، مثل تقديم القهوة العربية للضيوف والمشاركين في القمة، بالإضافة إلى توفير فريق من المتطوعين والعاملين لمساعدة وإرشاد المشاركين حول القاعات المنعقدة فيها الجلسات وورش العمل، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن القضايا التي يتم نقاشها، والمتحدثين.