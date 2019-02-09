الإمارات «لؤلؤة الشرق الأوسط» ونموذج في التنمية والابتكار والتقدم

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد ريتشارد راسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للاستثمار والمعلومات في جمهورية سلوفاكيا، أن الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود القليلة الماضية محلياً وعالمياً، في مجالات الاقتصاد والابتكار والتطور التكنولوجي، جعلت منها نموذجاً يحتذى به من قبل العديد من حكومات الدول الأخرى، واصفاً دولة الإمارات بـ«لؤلؤة الشرق الأوسط».

وأكد راسي في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي، سعي بلاده لتعزيز شراكتها وتعاونها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الأعمال والاستفادة من تجربتها في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي.

ولفت راسي إلى أن تنظيم حكومة دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومات، واستضافاتها لهذه الأعداد الضخمة من الوفود وأعضاء الحكومات الأخرى حول العالم، لتناول العديد من القضايا التي تواجه عمل الحكومات والجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام العالمي، يؤكد نجاح الإمارات في تحويل النقاش حول القضايا العالمية من النهج المحلي إلى النهج العالمي والذي يكون أكثر فعالية.

وأشار راسي إلى أن أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال تأتي ضمن أولويات العديد من حكومات العالم، حيث تضعها سلوفاكيا في مقدمة أولوياتها وتعمل على إشراك جميع مكونات المجتمع من قطاع عام وحكومي وخاص وأكاديمي وأفراد ومجموعات في إنجاز هذه الأهداف، وهو الأمر ذاته الذي توفره القمة، حيث تحفز الجميع على إنجازها والتفاعل معها كي نمضي سوياً دون أن يتخلف أحد عن الركب.

وأشار راسي، إلى أن دولة الإمارات، ومن خلال تنظيم هذه القمة، لا تقود منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تقود العالم أيضاً لبناء حوار موسع يعكسه العدد الضخم من المشاركين في القمة، من أجل توحيد الجهود والرؤى الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، أكد نائب رئيس مجلس وزراء سلوفاكيا للاستثمار والمعلومات، أن دولة الإمارات تشكل وجهة سياحية جاذبة للزوار من أنحاء العالم كافة ومن سلوفاكيا كذلك، حيث يحرص هو وأسرته على زيارة الإمارات بشكل منتظم، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع دائماً لبناء شراكة مستقبلية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الأعمال وتطويرها وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي.

وأضاف راسي أن دولة الإمارات تمتلك تجربة اقتصادية ممتازة، ولديها نهج ابتكاري متميز، الأمر الذي يعزز من فرص التعاون في هذين المجالين، فضلاً عن قطاع التكنولوجيا الذي يحظى باهتمام كبير من قبل حكومة دولة الإمارات التي سبقت في إدراك مدى تأثير التكنولوجيا الجديدة على حياتنا وعلى الأجيال المقبلة، وما يمكن أن تصنعه في تغير المستقبل.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ ازدادت التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال السنوات 2011- 2016 بنسبة 50% مرتفعةً من نحو 205 ملايين عام 2011 إلى أكثر من 308 ملايين دولار في 2016، ومن المتوقع أن تفتح الإمكانات والفرص الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان آفاقاً أوسع لرفع معدلات تجارتهما الخارجية.

وأشار إلى أن سلوفاكيا تشكل بيئة آمنة للاستثمارات الإماراتية في مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا والأبحاث، وأن عشرات الآلاف من السياح السلوفاكيين يستمتعون بضيافة الإمارات وشواطئها، والعديد من السياح الإماراتيين يزورون منتجعات بيشتاني، وغيرها من المنتجعات الصحية في سلوفاكيا بهدف الحصول على علاجات طبية ذات جودة عالية أو لمجرد الاستجمام والاسترخاء.