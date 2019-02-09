تعاون مع «النقد الدولي» لتطوير سجل لتقييم المخاطر المالية

حسام عبدالنبي (دبي)

تعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة العربية تطلق سجلاً لتقييم المخاطر المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تفهم قائمة المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الإماراتي، ووضع الحلول الجذرية لمواجهه احتمال حدوث أي تطورات في المستقبل، حسب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والذي أكد في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تطوير مثل هذا السجل لا يعني وجود مخاطر قائمة، ولكنه خطوة رائدة وسباقة اتخذتها دولة الإمارات على غرار ما تفعل الدول المتقدمة، ويجب على الدول العربية الأخرى أن تحذو حذو الإمارات في مثل تلك الخطوة.

وقال الخوري، إن وزارة المالية تترقب التقرير الأولي الذي ستصدره بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت دولة الإمارات في شهر يناير الماضي لمعرفة البيانات المطلوبة، وكيفية تطوير سجل تقييم المخاطر المالية، موضحاً أن الوزارة عرضت مبادرة تطوير ذلك السجل على الاجتماعات السنوية التي تمت مع الحكومات المحلية، حيث تقرر أن تكون الدوائر المالية في كل إمارة معنية بالسجل، وبهدف إطلاق سجل موحد على مستوى الدولة، متوقعاً أن يتم عرض التصور النهائي على الاجتماعات السنوية القادمة لحكومات الإمارات بالدولة، حيث يستغرق إعداد السجل فترة تراوح بين 9 إلى 12 شهراً.

وكشف الخوري، عن وجود توجه لإضافة عدد من السلع الجديدة لقائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، حيث يأتي ذلك التوجه في إطار مطالبة وزارة المالية السعودية بتوسعة ضريبة السلع الانتقائية لتشمل سلعاً تتضمن نسباً معينة من المكونات من المواد الضارة بالصحة، منوهاً بأن وزارة المالية في الإمارات شاركت بفريق فني لإعداد دراسة عن توسعة الضريبة الانتقائية بهدف خلق ضريبة عادلة، كما تم قبل أسابيع عدة تشكيل فريق فني داخل دولة الإمارات لدراسة تأثير زيادة قائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية على الدولة، وكيفية بناء موقف موحد مع الدول العربية في هذا الشأن.

ورداً على سؤال عن وجود دراسات في وقت سابق عن فرض ضريبة على الشركات في دولة الإمارات، أجاب الخوري، أن ذلك الأمر تم تناوله خلال دراسة عن الضرائب المباشرة وغير المباشرة أجريت في عام 2010، نافياً وجود أية مستجدات بخصوص تلك الضريبة على الشركات.

وأوضح الخوري، أن القانون الاتحادي لحماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، يستهدف حماية البيانات الضريبية الخاصة بالمقيمين في الدولة من غير الإماراتيين، ووضع أطر لكيفية تبادلها مع الدول التي تطلب تلك البيانات عن مواطنيها، منوهاً بأنه تم الانتهاء من المسودة الأولية للقانون، وتم توزيعها على بعض الإمارات المحلية على حسب الدليل الاسترشادي.

وفيما يخص وجود توجه لإصدار أدوات دين في الوقت الحالي، ذكر الخوري، أن وزارة المالية ليس لديها نية لإصدار أي سندات اتحادية في الوقت الحالي، وسيتم التشاور في الأمر خلال اجتماع مع المصرف المركزي ومع الجهات المحلية الأسبوع المقبل لمناقشة تطوير دليل الإجراءات والسياسة العامة.

وعن التقديريات الأولية لحصيلة ضريبة القيمة المضافة بالدولة بعد عام من التطبيق، أفاد الخوري، بأن الوزارة تنتظر الحسابات الختامية من الهيئة الاتحادية للضرائب، ومن ثم صدور قرار من مجلس الوزراء بتحوليها لحسابات ميزانيات الإمارات بالدولة.

وأشار الخوري، إلى أن آخر ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي، تناولت تأثير ارتفاع الفائدة الأميركية، وتوقع حدوث المزيد من الرفع خلال الفترة المقبلة على زيادة أعباء خدمة الدين في ميزانيات بعض الدول المصدرة للنفط، خاصة أن غالبية إصدارات الدين كانت بالدولار الأميركي، نافياً أن تكون الإمارات تواجه أية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.