«البلوك تشين» في إنجاز خدمات المتعاملين قريباً

سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشف محمد بن طليعة، مساعد المدير العام للخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، استخدام تقنية «البلوك تشين» قريباً في تطوير خدمات المتعاملين في ما يتعلق بتوثيق البيانات وتصديقها، مثل الشهادات والرخص والأمور المتعلقة بخدمات المتعاملين، بحيث يكون التصديق رقمياً.

وذكر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن تقديم هذه الخدمة «توثيق وتصديق البيانات» سيكون عن بعد، ويشمل التطبيق التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية.

وأكد أن استخدام تقنية «البلوك تشين» في توثيق البيانات سيؤدي إلى تقليص مدة الخدمة من 10 أيام إلى (1) ساعة فقط، وأيضاً تقليص مدة وتكلفة هذا النوع من الخدمات بشكل جذري، منوهاً بأنه يمكن أيضاً الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، في تقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين.

ولفت إلى أنه يتم في الوقت الراهن دراسة مجموعة من الأفكار في مختبر مركز خدمات1، ومن ثم تجريب بعضها للاستفادة منها وتطبيقها، للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحديداً خدمات المتعاملين، موضحاً أن هناك 3 أفكار رئيسة يتم العمل عليها، وهي الأقرب للتطبيق في القريب العاجل.

وأشار إلى انطلاق حوارات الخدمات الحكومية يوم غدٍ ولمدة يوم واحد، ويكون فيها 5 متحدثين عن أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين، ويميز هذه الحوارات أنها مفتوحة للجمهور، ويمكن أن يشاركوا بتصوراتهم ومقترحاتهم، ليتم دراستها والنظر في كيفية الاستفادة منها.

ولفت ابن طليعة، إلى تنظيم القمة العالمية للحكومات، جائزة تكنولوجيا الحكومات، وتندرج تحتها جائزتان، إحداهما جائزة «سلسلة هاكاثون الحكومات» وتتعلق بالتحديات الحكومية، وتشارك فيها 5 دول، واستقطبنا الشباب وأفضل العقول من العديد من دول العالم للمشاركة في تلك الجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائزين، يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تصويت مباشر من قبل الجمهور الحاضر على الفائزين.

«منتدى الخدمات»

وأشار إلى أنه تم أمس إطلاق المنتدى الأول للخدمات الحكومية على هامش القمة العالمية للحكومات، وتناول العديد من القضايا من بينها توفير الخدمات الرقمية للمتعاملين، بحيث تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي، هي التي تقدم الخدمات وتجيب على استفسارات وأسئلة المتعاملين.

وأوضح أن المنتدى يضم عدداً من الفعاليات المهمة وهي: الطاولة المستديرة، وحوارات التجربة الحكومية، وإطلاق منصة GX، وجائزة تكنولوجيا الحكومات، لافتاً إلى مناقشة 3 محاور رئيسة، يوم أمس ضمن منتدى الخدمات الحكومية، ضمت تحديات تقديم الخدمات في الحكومة، وتوقعات المتعاملين ومدى مستقبل تغير توقعات المتعاملين للحكم على الخدمات، والمقارنة بين الخدمات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مستقبل الخدمات الحكومية، مؤكداً أنه سيتم الأخذ بالكثير من الأفكار المطروحة والاستفادة منها وتطبيقها على مستوى الدولة.

توقعات المتعاملين

وعن أسباب إطلاق المنتدى الأول للخدمات الحكومية على هامش القمة العالمية للحكومات، قال: «في ظل ظهور أنماط جديدة في رغبات وتوقعات المتعاملين أصبح تقديم خدمات حكومية عالية الجودة في هذا المشهد السريع التطور تحدياً وهدفاً للعديد من الحكومات حول العالم».

وأضاف: «لاحظنا وجود فجوة في المنتديات والنقاشات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالخدمات الحكومية التي سيحتاج إليها الناس لتسيير حياتهم اليومية، على عكس مواضيع أخرى مثل الصحة والتعليم والسعادة وجودة الحياة التي تحظى بالعديد من المنتديات والمؤتمرات والأبحاث المنشورة ومؤشرات تنافسية واضحة ومعتمدة.

تحديات التطوير

ويشارك في المنتدى، مجموعة من الخبراء من جميع أنحاء العالم (15 خبيراً من 13 دولة) لمناقشة هذه التحديات واستعراض التجارب والخبرات المختلفة بهدف استشراف مستقبل الخدمات الحكومية، ويضم عدداً من الفعاليات المهمة وهي الطاولة المستديرة، وحوارات التجربة الحكومية، وإطلاق منصة GX، وجائزة تكنولوجيا الحكومات.

ولفت ابن طليعة إلى أن هناك تحديين أساسيين أمام تطوير الخدمات الحكومية، وهما انتشار مفهوم «تجربة المتعامل» أو ما نحب أن نسميه «التجربة الحكومية»، مؤكداً أن المتعامل اليوم بات يقارن التجربة التي يحصل عليها أثناء تعاملاته في القطاع الخاص مع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية.

وقال: «إن المتعامل أصبح يتوقع ويريد نفس المستويات من الخدمة من حيث السرعة والسهولة والمرونة والدقة، وعليه أصبح على الحكومات إعادة تصميم خدماتها للتمحور حول المتعاملين لتقديم خدماتها بطريقة تماثل تلك المقدمة في القطاع الخاص».

وأضاف: «اليوم نحن نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة والتي تتميز بالتغيرات المتسارعة وغير المتوقعة في التكنولوجيا، فتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي و(البلوك تشين)، وقنوات الدفع الرقمي، وتقنيات التعريف الشخصي والتطبيقات الذكية أجبرت الأجهزة الحكومية على إعادة التفكير في نماذج وأساليب وقنوات تقديم الخدمة».

كما لفت إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض تجربة دولة الإمارات في مجال الخدمات، مشيراً إلى أنه يتم في الوقت الراهن دراسة مجموعة من الأفكار، ومن ثم تجريب بعضها للاستفادة منها وتطبيقها، للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحديداً خدمات المتعاملين.

«حوارات الخدمات»

كما تطرق ابن طليعة، إلى حوارات الخدمات الحكومية التي ستعقد يوم غد الاثنين، حيث قال «إننا نحن في دولة الإمارات نفخر بمركزنا الريادي في الخدمات الحكومية وذلك بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث قمنا بتطوير نموذج لتصميم الخدمات الحكومية والذي اخترنا أن نطلق عليه اسم (التجربة الحكومية) بهدف تركيز الجهود على التطوير المستدام للخدمات الحكومية من خلال الاستعانة بأحدث الأفكار والحلول بما يلبّي احتياجات المتعاملين ويحقّق سعادتهم».

وقال ابن طليعة: «لهذا فقد أطلق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة حوارات التجربة الحكومية منتصف نوفمبر الماضي، بحيث يتم تنظيمها بشكل شهري، وهذه الجلسات الحوارية هي مساحة مفتوحة نستضيف فيها مسؤولين من القطاع الحكومي وقيادات من القطاع الخاص وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لاستشراف مستقبل التجارب الخدمية التفاعلية وإعادة تقييم الخدمات الحكومية». وأشار إلى عرض التجربة الإماراتية في تقديم الخدمات التي سيحظى بها «متعامل الغد»، كما تستعرض الحوارات مستقبل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرص التكامل بين الإنسان والآلة، والإمكانات المتاحة أمام الحكومات للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في خدمة المجتمعات، حيث من المتوقع أن يحضر ما يزيد عن 400 متابع لهذه الحوارات.

جوائز التكنولوجيا

كما تطرق بن طليعة إلى جوائز تكنولوجيا الحكومات، باعتبارها الفعالية الرابعة والأخيرة ضمن منتدى الخدمات الحكومية، حيث قال إن هذه الجائزة هي جائزة سنوية صممت للاحتفاء بروّاد التكنولوجيا في القطاع الحكومي لإسهامهم في تقديم حلول للتحديات العالمية، حيث تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية لتطوير مبادرات وشراكات حكومية مبتكرة من أجل توفير حلول إبداعية ذكية للتحديات العالمية.

وتُعقد جائزة تكنولوجيا الحكومات في دورتها السادسة وتضمن جائزتين رئيسيتين، إحداهما «جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول» والتي تهدف إلى تحفيز وتشجيع الجهات الحكومية على تقديم حلول إبداعية ومبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وهذه الجائزة يشرف عليها مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأشار إلى أنها تلقت في دورتها السادسة أكثر من 4600 مشاركة، من 87 دولة، وبلغ عدد المشاركات من الجهات الحكومية في الدول العربية أكثر من 1000 تطبيق ذكي ما يعادل 22% من إجمالي التطبيقات، وتصدرت الإمارات المشاركات العربية بواقع 335 تطبيقاً ذكياً، بنسبة 33% من إجمالي المشاركات.

وعالمياً، وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية المشاركات بواقع 625 تطبيقاً بنسبة 14%، تلتها أستراليا بـ427 تطبيقاً بنسبة 10%، ومن ثم الهند بـ278 مشاركة.

وأشار إلى أن الجائزة الثانية تتعلق بـ«سلسلة هاكاثون الحكومات» وهي مسابقة دولية متميزة تُعقد للمرة الأولى في 5 مدن مختلفة ويتم خلالها عرض الحلول المبتكرة وتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتتضمن المسابقة نقاشات بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الناشئة للتوصل إلى آلية للتعاون المشترك من أجل تعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل وتفعيل دورها في مسيرة التقدم العالمية. والمدن الخمس التي مر بها الهاكاثون هي: نيودلهي، وسانتياغو، وواشنطن، وبرلين، ولندن. ويحصل الفائزون على جوائز مالية، إضافة إلى فرصة المشاركة في برنامج حاضنة أعمال في «منطقة 2071» في دبي، وإمكانية التعاون مع حكوماتهم لتنفيذ الحلول التقنية التي ابتكروها. كما ينافس المشاركون على الجائزة الكبرى التي تبلغ 100.000 دولار، خلال فعالية تكريم الفائزين بجوائز القمة العالمية للحكومات.