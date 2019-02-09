محمد بن زايد يبحث ووزير الاقتصاد الفرنسي تعزيز التعاون

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، معالي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية فرنسا الصديقة، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تنطلق اليوم في دبي.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، مسار علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا، والإمكانات والفرص الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية التي تدعم القطاعات الحيوية في البلدين، وتسهم في تطوير مقوماتها بما يلبي تطلعاتهما في الارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك، واستعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والمسؤولون المرافقون للوزير الفرنسي.

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