محمد الشرقي: الشباب حماة منجزات الوطن

الفجيرة (الاتحاد)

قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إن الشباب حماة منجزات الوطن، وبناة مستقبله، وتمكينهم يفتح الآفاق نحو المستقبل وصناعة إنجازات جديدة لوطنهم، والاستثمار في تطوير وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وإطلاق طاقتهم هو مسار لضمان مواصلة التنمية والوصول إلى تحقيق طموحاتنا وآمال قيادتنا وشعبنا في السير بثبات نحو أفضل المراتب على مستوى العالم. وأضاف سموه: «الاهتمام بالشباب ورعايتهم من الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات، فهو نهج في توجيهات القيادة الرشيدة يعكس إيمانها الراسخ في دورهم والثقة في قدراتهم ومساهمتهم في مواصلة عملية البناء عبر التوظيف الأمثل لإبداعاتهم وأفكارهم الخلاقة لصناعة مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً لمجتمعنا ودولتنا وأجيالنا والقادمة». جاء ذلك بمناسبة إعلان المؤسسة الاتحادية للشباب والديوان الأميري لإمارة الفجيرة عن تشكيل الدورة الثالثة لمجلس الفجيرة للشباب.

وقالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «التشكيل الجديد لمجلس الفجيرة للشباب هو تتويج للجهود الكبيرة التي نقوم بها ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التواصل مع الشباب لمعرفة متطلباتهم».

وأكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، أهمية دور الشباب في رسم صورة مشرقة عن دولة الإمارات ومساهمتهم الفاعلة في صناعة المستقبل. ويتكون مجلس الفجيرة للشباب من 7 أعضاء وهم: د. مريم سليمان محمد السعدي، إبراهيم صالح أحمد عبدالله آل علي، عائشة محمد علي البلوشي، فاطمة عبيد محمد سالم الحراصي، مريم أحمد الأنصاري، أسماء سالم محمد سعيد الكعبي، أسماء سالم محمد سعيد الكعبي.