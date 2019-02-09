«أطباء الإنسانية» بالمغرب يرسخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني

الرباط (وام)

انطلق ملتقى أطباء الإنسانية في المغرب تحت شعار «على خطى زايد» تزامناً مع حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في القرى المغربية للتخفيف عن المرضى فيها.

ويهدف الملتقى إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني بين الكوادر الطبية الشبابية وتمكينهم في خدمة الإنسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح.

وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن ملتقى أطباء الإنسانية في دورته الحالية يأتي تزامناً مع حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية التي جاءت بتنظيم من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع وفي مبادرة تطوعية وإنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء، والاتحاد النسائي العام، وكلية فاطمة للعلوم الصحية في الرباط، وجمعية دار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري، ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات تطوعية من قبل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة تساهم في استقطاب وتأهيل وإيجاد حلول واقعية لتمكين الشباب في العمل المجتمعي والإنساني والتنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وأكدت نورة السويدي أن ملتقى أطباء الإنسانية تضمن العديد من المحاضرات لتطوير مهارات الكوادر الطبية الشبابية وإكسابهم خبرات ميدانية تمكنهم من المشاركة الفعالة في خدمة المجتمعات تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بإشراف أكاديمية زايد للعمل الإنساني.