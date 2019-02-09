«حقوق الإنسان» تناقش مبادراتها في عام التسامح

دبي (الاتحاد) ناقشت لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية خططها ومبادراتها التي ستواكب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2019 عاماً للتسامح في الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول في عام 2019 برئاسة العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وحضور أعضاء اللجنة من مختلف القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

وبحث الاجتماع الذي عقد في مركز الشباب بأبراج الإمارات في دبي تفاصيل الخطط والبرامج والمبادرات التي ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال «عام التسامح» خاصة المشاركة في المناسبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما ناقش المجتمعون جهود القيادات الشرطية في مجال إنجاز مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2018-2021 وجهود وزارة الداخلية في تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

وأشاد العميد الشحي بإنجازات لجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وفرق عملها على مستوى الوزارة، مثمناً الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج والمبادرات والدورات التدريبية الهادفة إلى تحقيق أهداف الوزارة في ضمان حقوق الإنسان.

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