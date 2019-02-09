ولي عهد الشارقة يفتتح «أسبوع الإمارات للابتكار»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة الذي نظم في قاعة المدينة الجامعية.

وتجول سموه في أرجاء المعرض، حيث استمع سموه إلى شروح مفصلة من مختلف الجهات المشاركة في المعرض بمحاوره المتنوعة، وهي: الطاقة المتجددة والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا كممكنات، واطلع سموه خلال الجولة على ابتكارات كل قطاع، ومدى أهمية كل مبتكر، وأهدافه وفوائده المتوقعة، حيث شملت المبادرات 65 مبادرة مبتكرة من مختلف الجهات المشاركة.

وطاف سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي خلال الجولة على الابتكارات المختلفة المميزة التي يضمها كل جناح من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، حيث تعرف سموه على العديد من الابتكارات الجديدة التي تضاف إلى رصيد إمارة الشارقة في مختلف القطاعات العلمية والعملية والتطبيقية ومجالات العمل العام.

وأشاد سموه بما تضمنه المعرض من مبادرات مبتكرة ومتنوعة، من شأنها خدمة مختلف القطاعات، وتقديم حلول مبتكرة للخدمات في المستقبل، الأمر الذي يدل على اهتمام إمارة الشارقة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وعقب نهاية الجولة، تفضل سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بتكريم رعاة الحدث، وهم كل من: هيئة مطار الشارقة الدولي، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة الشارقة للإنماء التجاري والسياحي، والمنطقة الحرة بالحمرية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي.

كما تفضل سموه بتكريم المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، الأمين العام للمجلس التنفيذي بالشارقة، على دعمه وجهوده في إنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة. ويشارك في المعرض 34 مؤسسة تعليمية، 17 جهة اتحادية ومحلية، إلى جانب 15 مؤسسة من القطاع الخاص.

ويتضمن برنامج شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة 5 جلسات حوارية ومناظرات و48 ورشة عمل، وتنظم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على مدار ثلاثة أيام «هاكاثون الإمارات» بيانات للسعادة وجودة الحياة في دورته الثانية، وجاءت المبادرات المشاركة في قطاع التكنولوجيا من قبل 28 جهة، بينما شارك القطاع الصحي بعدد 12 مبادرة، واستعرض قطاع التعليم 11 مبادرة، وحظي قطاع الاستدامة بـ14 مبادرة.

حضر حفل الافتتاح إلى جانب سموه كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وهنا بنت سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد بن جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والمهندس خالد بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والمهندس ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وأحمد عبيد القصير، رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة، نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين بدوائر ومؤسسات حكومة الشارقة المحلية والخاصة، والقطاع التعليمي والجامعي.