«شرطة عجمان» تعرض ابتكاراتها المتميزة في «شهر الابتكار»

عجمان (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات افتتاح شهر الابتكار الذي انطلق في مارينا عجمان للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين ويستمر حتى الرابع عشر من فبراير الجاري، بتنظيم برنامج عجمان للتميز ومشاركة كافة الجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في إمارة عجمان، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية المتمثل بتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن مشاركة الشرطة في شهر الابتكار جاءت من حرصها على تعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل، والمساهمة في إعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، وهو ما يشكل نموذجاً للتكامل وتضافر الجهود بين الحكومة وأفراد المجتمع بما يدعم تميز الدولة وريادتها في مجال الابتكار. وأوضح العقيد محمد شيبان سويدان، مدير مكتب القائد العام، رئيس فريق الابتكار وأحد المبتكرين المتميزين بشرطة عجمان، أن مشاركة الشرطة في شهر الابتكار تتضمن إطلاق ابتكارات شرطية جديدة، وعرضاً لأهم الابتكارات المتميزة التي ابتكرها موظفون من شرطة عجمان وتم تنفيذها بما يدعم العمل الأمني والخدماتي في الإمارة، إضافة إلى عقد محاضرات وورش عمل قيمة ومفيدة تثري الجمهور بكل ما يتعلق بالابتكار يقدمها متخصصون في مجال الابتكار بشرطة عجمان.

وأضاف المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل أن مشاركة الشرطة تشمل عرض خدمات الشرطة الذكية المبتكرة في مجال الأمن والمرور وتقديم الخدمات، إضافة إلى تنظيم مسابقات اختبار الذكاء للزوار وهدايا قيمة للجمهور، داعياً إلى زيارة المعرض المصاحب لفعاليات شهر الابتكار والاطلاع على أهم الابتكارات للاستفادة من خبرات وتجارب المبتكرين.