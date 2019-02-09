"أبوظبي للإعلام" تصرف بدل تعليم أبناء الموظفين من أصحاب الهمم للعام الدراسي الحالي

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين العاملين في الشركة من أصحاب الهمم عبر مختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019، تماشياً مع مستهدفاتها الرامية لتعزيز مسيرة أصحاب الهمم وعملية دمجهم في المجتمع، وتمكينهم في مختلف المجالات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية التنموية.

تهدف الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية على موظفي شركة أبوظبي للإعلام وضمان حصول أبنائهم من أصحاب الهمم على أفضل مستويات التعليم، الأمر الذي من شأنه الإسهام في رفع مستويات الرضا الوظيفي ومواصلة تحقيق قفزات نوعية في مؤشر السعادة المؤسسية على مستوى جميع الإدارات والعلامات التجارية والمنصات الإعلامية التابعة للشركة.

وأكد سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام حرص الشركة على إطلاق مختلف المبادرات التي تُسهم في دعم أصحاب الهمم بوصفهم عنصراً أساسياً في مواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة، إلى جانب توفير أفضل بيئة عمل للموظفين في الشركة، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات السعادة الوظيفية ودعم مكانتها بوصفها واحدة من أكبر الشركات الإعلامية على مستوى المنطقة والعالم.

يذكر أن أبوظبي للإعلام أطلقت، خلال السنوات القليلة الماضية، مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم فئة أصحاب الهمم وضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات التي توفر أعلى مستويات المعيشة لهم، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المجالات عبر منصاتها الإعلامية المختلفة.

وكانت أبوظبي للإعلام قد وقعت منتصف العام الماضي مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، للتعاون في تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين من أصحاب الهمم في مختلف المجالات الإعلامية والتقنية والإدارية التخصصية، إلى جانب تزويدهم بالمهارات والكفاءات والقيم المؤسسية اللازمة والمتوافقة مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن مساعدتهم في تحديد توجهاتهم الوظيفية ورسم مساراتهم المهنية المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد أبوظبي للإعلام لتقديم كافة أنواع الدعم لـ "الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019" الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في مارس المقبل، عبر جميع منصاتها، وذلك من خلال مواكبتها لجميع فعاليات الحدث وتسليط الضوء على المنافسات والجهود الريادية التي تقدمها العاصمة أبوظبي لإبراز أهمية هذه البطولة على مستوى العالم، وجهودها في دعم أصحاب الهمم خاصة على الصعيد الرياضي.