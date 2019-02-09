"الناشرين الإماراتيين" تطلق مشروع "منصة" تعزيزاً لحضور أعضائها في معارض الكتب الدولية

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أطلقت الجمعية، خلال الاجتماع السابع لأعضاء مجلس إدارتها، في مقر الجمعية، مشروع ثقافي جديد تحت عنوان "منصة"، يتيح للناشرين الأعضاء في الجمعية المشاركة بعرض أعمالهم الأدبية في مختلف المحافل والمعارض المحلية والعربية والدولية من خلال جناح منفصل.

وحضر الاجتماع كل من: علي الشعالي، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وعلي بن حاتم، عضو مجلس الإدارة وأمين السر، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، وفريق عمل الجمعية.

وتأتي أهمية مشروع "منصة"، الذي تنظمه الجمعية بدعم من شركة تلال العقارية، انطلاقاً من دوره في تقديم تسهيلات ومميزات لأعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، ممن لديهم أقل من 20 إصدار ويصعب عليهم المشاركة في المعارض الدولية للكتب بسبب التكلفة العالية، حيث تتيح لهم "منصة" فرصة لتوزيع إصداراتهم ضمن إطار إقليمي أوسع، والمشاركة في جميع المعارض العربية، إلى جانب فتح أسواق جديدة لهم، تسهم في تحقيق دخل أكبر للناشر الإماراتي، وتنمية قطاع النشر داخل دولة الإمارات.

وفي هذا الصدد قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: "تكرس جمعية الناشرين الإماراتيين جهودها انطلاقاً من قراءتها للفرص الواعدة في سوق النشر المحلي، لذلك تعمل على عدة محاور، منها آليات تقديم المحتوى المعرفي والثقافي الإماراتي إلى القارئ عربياً وعالمياً، وفي الوقت نفسه تعمل مع الناشرين لرفع جودة إصداراتهم على مختلف المستويات، إلى جانب أنها تفتح أمام الناشرين المحليين باب الشراكة والتعاون مع الناشرين الدوليين من خلال حضور الجمعية في مختلف المحافل الثقافية العربية والعالمية".

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن طرح مشروع (منصة)، هو واحد من الجهود التي تعمل عليها الجمعية لتقديم إصدارات الناشر الإماراتي إلى العالم، مشيرة إلى أن الكثير من الناشرين المحليين لهم تجارب نوعية ومتفردة، وكل ما تحتاجه للوصول إلى القارئ العربي والعالمي هو (منصة) قادرة على تقديم جهودهم وأعمالهم.

ويقدم مشروع "منصة" خلال العام 2019، فرصة أمام الناشرين للمشاركة في 11معرضاً دولياً، تتضمن: معرض الدار البيضاء في المغرب، ومعرض مسقط الدولي للكتاب، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض عمان الأردن، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض الكويت الدولي للكتاب، ومعرض بيروت الدولي للكتاب، وغيرها من المعارض.

وناقش أعضاء مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين خلال اجتماعهم السابع، برامج خطة العمل لعام 2019، ووافقوا على تقرير مجلس الإدارة لعام 2018، كما ناقشوا المشاريع المستقبلية التي تسعى الجمعية إلى تنفيذها للارتقاء بقطاع النشر بالدولة، وإيجاد آليات جديدة لدعم الناشرين الإماراتيين، بما ينعكس على النهضة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس الجمعية، بهدف خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بالدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.