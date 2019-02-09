بينالي الشارقة للأطفال يكشف تفاصيل "المستقبل بحدود خيالك" غداً (السبت)

ينظم بينالي الشارقة للأطفال، عند الساعة الرابعة من عصر غد السبت الموافق 9 فبراير، في مركز 1971 للتصاميم بجزيرة العلم في الشارقة، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل دورته السادسة التي تنطلق في 20 فبراير الجاري، بتنظيم "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبالتعاون مع "المخترعون الصغار".

ويصاحب المؤتمر تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية للحضور والإعلاميين، تتضمن عروضاً موسيقية حيّة، بالإضافة إلى ورشة فنيّة لمجموعة من الأطفال الذين سيشاركون في الخروج بأفكار ورسومات لابتكار شخصية خاصة بالبينالي من وحي خيالهم.

يشار إلى أن بينالي الشارقة للأطفال هو فعالية فنية ثقافية دولية مخصصة للطفل، تأسس في العام 2008 تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويهدف إلى رعاية مواهب الأطفال في مجال الفنون التشكيلية، وتوفير منصة إبداعية لإثراء وتطوير قدراتهم الفنية.

وتنسجم أهداف بينالي الشارقة للأطفال مع رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز القيم الجمالية لدى الإنسان، وصقل مداركه الثقافية والفنية، وتترجم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها إلى أن تصبح إحدى أفضل الدول في العالم من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في الأجيال الجديدة، كما تنسجم أهدافه مع الاستراتيجية التنموية للدولة الرامية إلى بناء جيل مدرك للتحديات المستقبلية وعلى استعداد للمساهمة في تحقيق الاستدامة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.