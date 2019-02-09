دبي تستضيف مؤتمر وينفوكس العالمي الخامس عشر فبراير الجاري

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية دبي تستضيف مؤتمر وينفوكوس العالمي الخامس عشر (الشبكة العالمية المختصة بالموجات ما فوق الصوتية) في إمارة دبي خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير في فندق لو ميريديان دبي، بحضور أكثر من 600 طبيب و ممرض و استشاري و فني من دولة الإمارات العربية المتحدة و دول الشرق الأوسط. كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 15 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية و الأجهزة الطبية التي تعنى المختصة بالموجات ما فوق الصوتية.

وقد أشار الدكتور حسين الرحمه " الي أن المؤتمر يركّز على الحوار والنقاش لاثراء القيمة العلمية للمحاضرات حيث سيجمع خبراء من جميع مجالات العناية الحرجه و المختصة بالموجات ما فوق الصوتية لمناقشة القضايا الأكثر حيوية و تحديا و التي تواجه طبيب اليوم, كما سيغطي المحتوى العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات في أدلة الطب القائم والبحوث في هذا المجال."

وأضاف "ستقدم هذه الفعالية عددًا من الدورات التدريبية وورش عمل حول نقاط العناية بالموجات فوق الصوتية (POCUS) في طب الطوارئ والعناية المركزة وفي العديد من التخصصات المختلفة لتلبية المتطلبات المتزايدة على تدريب على الموجات فوق الصوتية."

وقد صرح سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية "إن مشاركة نخبة من الأساتذة الأطباء والعلماء ممن ينتمون إلى مؤسسات علمية مرموقة و مشهود لها عالميا سيكون بلا شك عاملا هاما لإثراء فعاليات هذا المؤتمر و يتيح الفرصة أمام المشاركين للمزيد من التفاؤل و الاستفادة. كما أن جدول أعمال المؤتمر حافل و غني بمواضيع شتى تتطرق إلى العديد من الأمراض السائدة مما يتيح المجال للمناقشة و خلق حوار بناء يسهم في تبني أساليب جديدة للعلاج."

يعتبرمؤتمر وينفوكس هو أكبر مؤتمر عالمي مختص بالموجات ما فوق الصوتية والعناية الحرجة يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانه في دبي كمركز إقليمي ، ويركز المؤتمر على تطور الممارسة في منطقة الشرق الأوسط في جوانب مختلفة وكذلك تقديم أحدث التحديثات في أفضل حالاتها. ويوفر المؤتمر فرصة لقيادة الممارسين للمشاركة والتواصل مع بعضهم البعض.