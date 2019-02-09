شرطة دبي تنظم ورشة "الاستشراف الاستراتيجي ومستقبل الابتكار"

بناءً على توجيهات سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة ربط استشراف المستقبل مع الاستراتيجية والابتكار لتعزيز الارتقاء بمستوى أداء العمل من خلال التدريب والتثقيف، نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتميز والريادة والإدارة العامة للشؤون الإدارية، ورشة تدريبية بعنوان "الاستشراف الاستراتيجي ومستقبل الابتكار"، وذلك على مدار يومين في فندق رافلز دبي.

وشهد مساعدو القائد العام لشرطة دبي ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ونوابهم ومديرو مكاتب التطوير المؤسسي، ورشة العمل التي قدمها العميد الدّكتور عبد الله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وأكد خلالها أن تعليمات سعادة القائد العام ركزت على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى الأساليب العلمية التي تخدم بشكل مباشر وعملي أداء العمل في تحقيق الأهداف الخاصة لشرطة دبي في استشراف المستقبل والابتكار، والتي تعتبر ركيزة مساندة في تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

وأوضح العميد ابن سلطان أنَّ الهدف من تنظيم هذه الورشة هو بيان عمليات التّحديث والتّطوير، والعمل على نقل الأفكار التطويرية من أجل تعميم أقصى استفادة ممكنة، من خلال التطبيقات العملية في مجال ربط العمليات الرئيسية للقيادة العامة لشرطة دبي بالأهداف الاستراتيجية.

وتناولت ورشة العمل " منظومة محمد بن راشد للقيادة" والتي تهدف إلى تطوير ثمانية كفاءات رئيسية وهي: الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام وخلق القيّمة، إلى جانب التنوع والإشراك، والاهتمام بالإنسان أولاً، وأخيرا الفضول والمرونة.

كما وتطرقت إلى اعتماد مجلس الوزراء لنموذج الإمارات للقيادة الحكومية الذي يقوم على 3 محاور تتمثل في:" الروح القيادية، والنظرة المستقبلية، والإنجاز والتأثير" والهادفة إلى تعزيز جهود حكومة دولة الإمارات لمواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية، نحو تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

كما وناقشت ورشة العمل أيضاً منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، وترتكز على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، ضمن ثلاثة محاور رئيسة، هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس.

كما وناقشت ورشة العمل ضمن محور خاص " سبل تحديد التوجه الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار على عمل المؤسسات في استشراف المستقبل وليس فقط الاكتفاء بتحليل الوضع الحالي ودراسة الماضي"، وتطرقت إلى رحلتي الاستشراف والابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، والتحديات المستقبلية.