شعار التسامح يرتقي بأبعاده

بمناسبة اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، " شجرة الغاف" الشعار الرسمي لعام التسامح.. تبارك القيادة العامة لشرطة دبي هذا الاختيار الرائع، وستبدأ بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتستخدمه مع المؤسسات الحكومية والخاصة والإعلامية في جميع الحملات والمبادرات والبرامج التي تطلقها خلال عام التسامح.

وأكد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن اختيار شعار عام التسامح يرتقي بأبعاده ويمنح عالمية العام خصوصية اماراتية.. إنها حكمة الاختيار وأصالة التعبير عن جوهر القيم، فلشجرة الغاف ابعاد تاريخية واجتماعية وانسانية .. انها رمز رجل البيئة الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وقف معها وأصدر قوانين بمنع قطعها.. ووقفت معه وصار بها وبحكمته بطل الصحراء.

شجرة الغاف، الراية الخضراء في الرمال، رمز للتسامح والمحبة والعطاء.. رمز للتسامح بصبرها وتحملها وتعايشها مع كل الظروف من اجل الآخرين.. والمحبة باحتضان أغصانها لأعشاش الطيور، وظلالها لجميع الناس وتجمعهم.. ورمز للعطاء بخشبها واوراقها وازهارها وعسلها..

إن هذه الشجرة الشعار تمتد حكاياتها في عمق الحضارات.. وتؤرخ لرحلات الأجداد وترحالهم.. انها شاهد على الماضي والحاضر.. وستكون رمز التسامح في مستقبل الاجيال.. وختم رسمي على وثيقة الأخوة الإنسانية، التي توجت بها القيادة الرشيدة بداية عام التسامح لتكون وثيقة محبة وأخوة للعالم وطريق سلام لمجتمعات آمنة، ورسالة من دار زايد لرعاية الحوار بين الأديان واحترام الآخر ونشر التسامح كفضيلة وأسلوب حياة..

إننا في شرطة دبي قد منحنا شجرتنا الوطنية حيزاً خاصاً منذ تجليات اهتمامنا بالبيئة، فضمن مراحل مبادرة "زراعة المليون شجرة" التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عام 2010، وأطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، قمنا بزراعة آلاف اشجار الغاف في دبي وانشاء العديد من المشاتل لاحتضانها وتوزيعها في كل الاماكن.. وذلك انطلاقاً من أهميتها في تعزيز حماية البيئة، وتنقية الهواء وزيادة رقعة البساط الأخضر، فضلا عن التعريف بشجرة الغاف وغرس ثقافة التشجير عند النشء، والمساهمة في خلق بيئة آمنة وصحية ونظيفة ومستدامة.