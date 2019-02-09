وزير التغير المناخي والبيئة يؤكد أن قطاع الزراعة والتنوع الغذائي من أهم القطاعات التي تعتمد على...

أعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن تقديره للدور الفاعل للشركات الزراعية المحلية والمزارع الوطنية وجهودها في دعم وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي بالدولة ورفع مساهمته في تحقيق التنوع الغذائي، منوّهاً إلى حرص الوزارة على متابعة أوضاعهم، باعتبار مهنة الزراعة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وجزءً من استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية المتمثلة برؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها معاليه، رافقه خلالها سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة وسعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق والمهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية، لإبراز دور الوزارة في دعم القطاع الزراعي بوصفه الذراع الداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تسير عليها الوزارة، في توجهها نحو تحقيق التنمية المستدامة لتعزيز التنوع الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، إضافةً إلى حث المزارعين على تطوير وتنمية أعمالهم عبر الاعتماد على النظم والآليات الحديثة في هذا القطاع بهدف زيادة حصة مساهمتهم في الامدادات الغذائية المحلية والتركيز على زيادة الإنتاج للأغراض التجارية.

وقام معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد المرافق له خلال الجولة مزارع "مدار"، الشركة الناشئة التي تعمل في مجال التقنيات الزراعية بمدينة مصدر في أبوظبي، للاطلاع على حاويات الزراعة المائية والتي قامت الشركة بتصميمها وتركيبها، حيث تهدف هذه المزارع المائية الصغيرة إلى زراعة وإنتاج أصناف مختلفة من النباتات الورقية على مدار السنة.

وأكّد الدكتور الزيودي أن قطاع الزراعة والتنوع الغذائي يعد من أهم القطاعات التي تعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والآليات الحديثة في تنميته وضمان استدامته، لذا تدعم الوزارة، ضمن استراتيجيتها ورؤيتها لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، كافة الجهود المبذولة في هذا المجال.

كما قام معاليه في جولته بزيارة مشروع الفيلا المستدامة في مدينة مصدر، المشروع التجريبي المزود بتقنيات لتوفير الطاقة والمياه، والذي يهدف إلى اختبار تجربة العيش من خلال تصميمها الذكي باستخدام حلول كفاءة الطاقة للحد من تأثيرها على البيئة.

وبعدها قام معالي وزير التغير المناخي والبيئة بزيارة مزرعة شركة نبته بمنطقة الخوانيج بدبي اطلع خلالها على البيوت الزراعية الصديقة للبيئة التي توفرها الشركة لأفراد المجتمع لاستخدامها في منازلهم لتوفير المساحات الزراعية والماء والطاقة من خلال التقنيات الزراعية المبتكرة والحديثة.

ثم تفقد الدكتور الزيودي مزرعة المواطن عبد اللطيف البنا في منطقة العوير بدبي للاطلاع على المنتجات الزراعية والحيوانية التي يقوم صاحب المزرعة بإنتاجها عبر استخدام مختلف وسائل الري الحديثة، مستفيداً من الدعم الكبير الذي حصل عليه من وزارة التغير المناخي والبيئة في تقديم الإرشاد والمستلزمات الزراعية.

وفي ختام الجولة الميدانية، أشار معاليه إلى أن مثل هذه المبادرات الزراعية الوطنية تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنوع الغذائي بهدف الحفاظ على الزراعة المحلية ودعم المزارعين، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، مؤكداً على التزام الوزارة بدعم قطاع الزراعة في الدولة والتشجيع على تبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والمائية.