تحت رعاية وحضور سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، انطلقت صباح الخميس الموافق 7 فبراير 2019 م فعاليات ملتقى «بالعربية تواصلنا الثالث» في فندق روتانا العين بحضور وفد من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والمركز التربوي للغة العربية أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج و نخبة من أساتذة الجامعات في الدولة، وعدد من التربويين في المؤسسات الأكاديمية والمعرفية وأعضاء مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وعدد من الإعلاميين والمتطوعين . ويهدف الملتقى في دورته الثالثة إلى إبراز الإسهام المعرفي والفكري والعلمي والثقافي للغة العربية، والتأكيد على مركزية اللغة وأهميتها كونها وطن للهوية ومنبع للحضارة والتقدم والارتقاء . .

بدأت وقائع الملتقى بالكلمة الرئيسية التي قدمتها سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان و استهلتها بقولها : ((الإنسان يقيم في لغته أكثر من وطنه) جملة قرأتها بشبكات التواصل الاجتماعي) داعية إلى تأملها لإدراك أن اللغة وطن يجمع أطيافا كثيرة من البشر، مؤكدة بأن اللغة العربية ليست مجرد لغة تجمعنا بل هي وطن نعيش فيه جميعا، يشكل فينا هويتنا الثقافية ويؤطر تجاربنا المعرفية والإنسانية المتراكمة من خلال موروث ثقافي قديم وعظيم ممتد لآلاف السنين) ثم استطردت بقولها: ( أتيت لأؤكد على أهمية التواصل باللغة العربية وسط زحام هائل من اللغات الأجنبية وشعور بالخجل ينتاب الشباب تجاه هويته اللغوية بحثا وراء اللغات الأجنبية التي صارت وسيلة للهروب من هذا الخجل وهنا تكمن خطورة وإشكالية كبيرة نواجهها في مجتمعاتنا العربية وهي ضعف التواصل باللغة العربية).

واختتمت كلمتها بتسليط الضوء على دور الأسرة ومسؤولية الأب والأم فهما من يفصلان طفلهما عن موروثه اللغوي وهما من يحدثانه في سنوات عمره الأولى باللغة الأجنبية ، ونادت بأن يكون للأم دور كبير في منح الأبناء الرعاية اليومية بحوارهم وربطهم بلغتهم وهويتهم وموروثهم القيمي والأخلاقي ، تلك الهوية التي تعد اللغة العربية جزءا أصيلا من مكوناتها ، ووعاء يحمل قيمها و حضارتها و أخلاقها و ميراثها.

وقد جاءت دعوتها للتمسك بالتربية الأخلاقية لتحقيق الغاية التي تضمنتها خطوة تدريس مادة التربية الأخلاقية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله وكذلك الحفاظ على اللغة العربية، وأنهت سموها كلمتها قائلة (دعوة لكل أب وأم ، فما تقوم به الدولة والمؤسسات ببساطة يهدمه الآباء ، ما لم يكونوا جميعا على نفس الطريق فيا كل أب وكل أم تحدثوا مع أبنائكم باللغة العربية، و ازرعوا بوجدانهم ثقتهم فيها وابنوا يقينهم واعتزازهم بلغتهم و حضارتهم و ثقافتهم وهويتهم كي تظل اللغة العربية وطنا باقيا و حيا فينا.)

والجدير بالذكر أن الملتقى قد قدم فيه الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ورقة عمل بعنوان ( تطوير محتوى مناهج اللغة العربية في مجال مفاهيم العروبة والبعد العربي للصفوف من ( 7 – 12 ) تناول من خلالها الخطوات التي قام بها المركز التربوي للغة العربية في مجال تطوير محتوى مناهج اللغة العربية والإجراءات التي تمت والاستراتيجيات التي تم وضعها في مجال مهارات اللغة العربية من معايير تعليم اللغة وتطوير سياسة وتقويم أداء الطلاب ومعايير الاختبارات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات ، ومعايير اختيار وإعداد وتدريب معلمي اللغة العربية ، ومحتوى المناهج وغيرها . فيما جاءت ورقة الدكتور إبراهيم محمد علي رئيس وحدة برامج اللغة العربية مركز التعليم المستمر بجامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان ( اللغة العربية وأسئلة الغايات ) ، والتي تحمل استفسارات عدة من أبرزها وضع عدة أسئلة من أبرزها تحديد الغايات من تعليم اللغة العربية وتعلمها ، وإقامة الندوات والمؤتمرات ، والتواصل مع المؤسسات اللغوية، وتحديد الغايات الكبرى التي نريد تحقيقها.

واختتمها بتوصيات تهدف إلى الارتقاء بمستويات المذيعين،ومراقبة الإعلانات المسموعة والمكتوبة، وفرض قوانين لغوية تضبطها لمحاربة التلوث اللغوي، والتوعية بأهميتها وخطورة التهاون فيها وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ، في الوقت ذاته مكافأة المتميزين لغويًّا في مجال الإعلام، وتشجيع "الدبلجة" باللغة العربية الفصيحة، وإنتاج مزيد من الأفلام والأغاني العربية للأطفال، بالإضافة إلى تشجيع المثقفين والأدباء على التأليف بالعربية الفصيحة وبخاصة في حوارات الروايات، وحث الآباء على فرض رقابة لغوية على الأبناء، و متابعة "النمو" اللغوي لأبنائهم و تشجيع العمالة الوافدة على تعلم العربية، مع توفير مراكز مجانية لهذا الغرض.

وقد تخلل ذلك مداخلات وأسئلة من قبل الحضور ما بين الثناء على الجهود المبذولة والاستفسار عن سبل التطوير والارتقاء بلغة القرآن ، وقدم أطفال من رياض الأطفال بمدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال عرضين لقصتين تزامنا مع عام التسامح ، فيما صاحب ذلك ركن لإصدارات مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل وركن لإصدارات سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان و ركن لإصدارات المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ، واختتم الملتقى فعالياته بتكريم سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان لكل من : الدكتور عيسى الحمادي والدكتور إبراهيم محمد علي .