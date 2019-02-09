"منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب" تناقش دور التعليم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي

سلطت "منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب"، إحدى الشركات الوطنية الريادية في مجال الاستشارات الإدارية والتدريب المتخصص، الضوء على أهمية التعليم كدعامة أساسية لإرساء قيم التسامح والتآخي وقبول الآخر، وذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها مؤخراً على هامش "معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2019". وجاءت الورشة استجابةً لإعلان عام 2019 عاماً للتسامح، حيث شكلت منصة تفاعلية لمناقشة دور البرامج التعليمية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح، وتعزيز قيم الاحترام والاعتدال والتعايش السلمي باعتبارها امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

واستقطبت ورشة العمل، التي حملت عنوان "التعليم ودوره في ترسيخ قيم التسامح والإخاء"، مشاركة واسعة من الكوادر التعليمية من المعلمين والإداريين في المؤسسات الأكاديمية وطلبة الجامعات. إذ تمحورت الجلسات النقاشية حول السبل المثلى لتبني المعلم كقدوة حسنة لقيم التسامح مع الطلبة، واستخدام معايير تقييم حديثة تراعي جوانب شخصية الطالب وتواكب توجهات الدولة في التركيز على الثورة الصناعية الرابعة واستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي والروبوت في عملية التدريس والتأهيل، مع تشجيع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة ايجابية تعكس قيم التسامح. وتخللت الورشة أيضاً التعريف بأهمية التقييم المستمر لسلوك المتعلم والتركيز على نتائج الأداء وكيفية تدريس المقررات التي تراعي الاختلاف الديني والتعدد الثقافي والاجتماعي، من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية وممارسات عملية تساهم في غرس قيم التسامح لدى الطلاب.

قالت هاجر العيسى، فارسة التسامح والمؤسس والمدير التنفيذي لـ " منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب": "يأتي تنظيم هذه الورشة تكريساً لقيم التسامح التي أصبحت سمة بارزة في المجتمع الإماراتي وعملاً مؤسسياً مستداماً، حيث تهدف إلى تعميق مبادئ الحوار والتعايش السلمي والانفتاح خصوصاً لدى الأجيال الواعدة، بما يتماشى مع "رؤية الإمارات 2021" في بناء مجتمع متلاحم متماسك ونابض بالحياة. ونضع على عاتقنا مسؤولية تعزيز قدرات المعلم ليكون القدوة الحسنة والمثل الأعلى، إيماناً منا بدوره المحوري ومسؤوليته السامية كشريك فاعل ومؤثر في ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والتآخي بين الطلبة وجعلها ثقافةً وفكراً وسلوكاً، مع تمكينهم من التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة بعيداً عن التعصب. ويدفعنا نجاح الورشة إلى مواصلة تنظيم ورش وفعاليات توعوية وتثقيفية وتدريبية مماثلة، سعياً وراء تعزيز الاستثمار الأمثل في الإنسان الذي يحظى باهتمام لافت في دولة الإمارات إيماناً من قيادتنا الرشيدة بأنه الثروة الحقيقية والرهان الأقوى للمستقبل. ونؤكد التزامنا بمد جسور التعاون بين وزارة التسامح ومنار المعرفة لنشر فكر ووعي التسامح بين جميع فئات المجتمع الإماراتي، من خلال التركيز على غرس نهج التسامح في التعليم والإعلام والثقافة والعمل المؤسسي والسياسات والتشريعات، لتعزيز النموذج الإماراتي المتفرد للتسامح والعيش المشترك."

ويجدر بالذكر أن "منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب" تأسست على يد رائدة الأعمال الإماراتية هاجر العيسى في مارس 2012، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في جعل الإمارة عاصمة للثقافة والمعرفة. وتلتزم بتحفيز قيم التسامح من خلال محفظتها المتكاملة من البرامج التدريبية وورش العمل التفاعلية والخدمات الاستشارية في مجالات التميز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل. وتعد "منار المعرفة للاستشارات الإدارية والتدريب" جهة مهنية مستقلة وعضو فعال في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، تقدم مجموعة شاملة من الحلول الاستشارية والتدريبية المتخصصة والمتكاملة في مجال الدعم المؤسسى لمختلف هيئات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، معتمدة على تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة وتبني مفاهيم التميز المؤسسي والتركيز على نهج إدارة المعرفة، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركاء الاستراتيجيين.