رغم الحمل.. الأمير هاري وزوجته ميغان يزوران المغرب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الأمير هاري وزوجته سيسافرن على متن طائرة تجارية

في أول زيارة من نوعها إلى دولة عربية بعد زواجهما، يعتزم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إجراء زيارة إلى المغرب، في 23 من فبراير الجاري، بناء على طلب من الحكومة البريطانية لأجل دعم جهود تعليم الفتيات وتمكين الشباب.

وبحسب صحيفة "تلغراف" فإن ماركل التي تنتظر مولودها الأول، ستسافر لأن إرشادات الصحة البريطانية تتيح للنساء أن يركبن الطائرة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

ونقلت الصحيفة عن مقرب من العائلة الملكية أن دوقة ساسكس تنعم بصحة جيدة، وأوضح أن ماركل ستكون في الشهر السابع من الحمل عند سفرها المرتقب إلى المغرب.

وبحسب إرشادات خدمة الصحة العمومية في بريطانيا، يمكن للنساء أن يواصلن السفر جوا حتى آخر شهر قبل الإنجاب، ومن المرجح أن تنجب ماركل المولود في الربيع المقبل.

وسيسافر الأمير هاري وزوجته على متن طائرة تجارية، ورفض قصر كنغينستون أن يوضح ما إذا كان طاقم طبي سيرافق الزوجين أثناء رحلتهما إلى المغرب.

وتضم زيارة الأمير هاري وزوجته إلى المغرب برنامجا حافلا، إذ سيتلقيان قادة البلاد فضلا عن زيارة بعض المعالم السياحية الشهيرة.