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بالصور| سباق ريد بول الجوي في أبوظبي
انطلقت يوم أمس الجمعة النسخة 12 لسباق ريد بل الجوي في سماء مدينة أبوظبي، بمشاركة 14 طياراً، يتنافسون بسرعة 370 كم في الساعة، سعياً لتحقيق الزمن الأسرع للفوز بأولى جولات هذا الحدث العالمي الذي انطلقت نسخته الأولى 2003.
وتتجه أنظار الآلاف من عشاق هذه الرياضة صوب المتسابق التشيكي مارتن سونكا «41 عاماً» الذي ظفر بلقب بطولة العالم العام الماضي، وهو المنتظر أن يخوض صراعاً شرساً مع بقية الطيارين، يتقدمهم البريطاني مات هول وصيف النسخة الماضية، إلى جانب الأميركي مايكل جوليان، والفرنسي ميكا براجوت اللذين حلا في المركزين الثالث والرابع، والياباني يوشيهيدي مورويا صاحب المركز الخامس وبطل العالم في نسخة عام 2017.
الصور التالية التي نشرتها صحيفة ذا ناشيونال تسلط الضوء على هذا الحدث.
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