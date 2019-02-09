كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مفهوم جديد للياقة البدنية في دبي

تم إطلاق مفهوم جديد ومبتكر للغاية في الصحة واللياقة البدنية في دبي، والذي يركز على مبادئ “الصحة الكلية” ، وهو مصطلح يصف منهجًا شموليًا فريدًا للعافية.

صالة Max & Aegle، التي يقع مقرها في ميدان ومن تطوير مجموعة ميدان عبارة عن منطقة مساحتها 500.000 قدم مربعة، ومخصصة للعناية بالصحة في مبنى من طابقين، وتحيط بها منطقة خضراء في الهواء الطلق.

وتركز المنشأة على التدريب الشخصي والعافية، وتمتلك القدرة على استيعاب 5000 عضو، ولكنها ستقتصر على 2،000، مما يضمن أن كل عضو يمكن أن يستفيد بشكل كامل من كل زيارة.

وما يميز Max & Aegle هو التركيز الشديد على مبادئ الصحة الكلية، وتعتمد على طريقة جديدة لتقديم حلول صحية ديناميكية للعقل والجسم والروح. إن ماكرو هيلث هي مجموعة متكاملة من الصحة والعافية، بدلاً من كونها مجرد مهنة مع أهداف لياقة معزولة مثل تحسين القدرة على التحمل، وبناء كتلة الجسم أو فقدان الوزن. والهدف هو التأكد من أن كل عضو يشعر بالنشاط والعافية.

وفي الداخل، تتوزع منطقة اللياقة البدنية على طابقين وتفتخر بأقسام تمارين القلب والأثقال، بينما ستعقد فصول التمارين الجماعية في استوديوهات مخصصة للتدريب عالي والملاكمة واليوجا وركوب الدراجات. وفي الخارج هناك حمام سباحة بحجم أولمبي جنبا إلى جنب مع حوض سباحة للأطفال مظلل بالمناظر الطبيعية. ويتوفر أيضًا مسار لسباق يبلغ طوله 1400 متر ومساحتين متخصصتين للتدريب على اللياقة البدنية في الهواء الطلق وألعاب القوى، بالإضافة إلى حديقة يوغا كبيرة توفر إطلالات خلابة على أفق وسط المدينة.

تبدأ تجربة العضوية في Max & Aegle بإجراء فحص أولي مع تحليل متطور لتركيبة الجسد، مما يساعد على تحديد أفضل نهج للوصول إلى اللياقة البدنية والصحة المثلى. ثم يعمل المدربون الرائدون في هذا المجال بشكل وثيق مع كل عضو لاختيار البرنامج المثالي ووضع الأسس لطريقة جديدة لإيصال الحلول الصحية الشاملة.