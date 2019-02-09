"شرطة عجمان" تطور مهارات منتسبيها في "البرامج الإلكترونية"

عجمان (الاتحاد) أقامت القيادة العامة لشرطة عجمان حفل تخريج دورتين، نظمهما معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

حضر الحفل العقيد عبد الله سيف المطروشي مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة عجمان، والمقدم ناصر عبد الله عبيد رئيس قسم التدريب بمعهد تدريب الشرطة. وكانت الدورة الأولى حول «التحقيق في البرامج الإلكترونية»، بمشاركة 24 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها العقيد د.عبيد صالح البلوشي، شرح خلالها كيفية التعرف إلى الجرائم الإلكترونية وأنواعها، ومهارات التحقيق في حيثياتها، كما تطرق إلى التطبيقات المستخدمة في الكشف عن هذا النوع من الجرائم والتعامل معها.

فيما تناولت الدورة الثانية «مهارات رجل المرور»، بمشاركة 24 منتسباً من صف الضباط والأفراد المحليين من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها النقيب يحيى سالم يحيى، تناول فيها مهارات رجل المرور، وكيفية اكتساب هذه المهارات، من خلال التعامل المباشر مع المواقع والأحداث.

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