"طرق دبي" تكرم الدفعة الثانية من خريجي "تمكين مع الهيئة"

دبي (وام) كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات بدبي الدفعة الثانية من خريجي برنامج «تمكين مع الهيئة» والبالغ عددهم 25 خريجاً وخريجة جامعيين.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرات الهيئة في عام الخير الذي سبق أن أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أسهم البرنامج في حصول عدد من الخريجين على وظائف ضمن كادر الهيئة بعد إتمامهم التدريبين النظري والعملي. وقال مطر الطاير، إن برنامج «تمكين مع الهيئة» يمثل أحد ثمار مبادرات الهيئة الداعمة لعام الخير ويهدف إلى تدريب الخريجين من أبناء وبنات الدولة -ممن مر على تخرجهم عام دون التحاقهم بوظيفة- على أفضل ممارسات العمل الوظيفي والإداري لتأهيلهم للدخول بثقة إلى سوق العمل عبر مهارات تعزز قدرتهم على تولي مهام وظيفية وفق مجالاتهم الأكاديمية الأمر الذي يعكس حرص الهيئة على لعب دور فعال في توطين الوظائف والدفع بكوادر مؤهلة إلى القطاعات الوظيفية.

وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج «تمكين مع الهيئة» لتدريب خريجي وخريجات الجامعات من المواطنين لمدة 6 أشهر ممن لم يلتحقوا بوظائف خلال عام من تخرجهم لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل وتلقى منتسبو ومنتسبات البرنامج ورش عمل في المهارات السلوكية والإدارية فضلاً عن تدريبهم في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة لإكسابهم المزيد من الخبرات العملية.

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