شرطة رأس الخيمة تكرم الجهات المشاركة في فعالية الأيتام

أبوظبي (الاتحاد) كرم العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، الجهات المشاركة في فعالية الأيتام (مؤسسة صقر للأعمال الإنسانية وغرفة وتجارة رأس الخيمة)، وذلك لجهودهم المبذولة التي ساهمت في إنجاح الفعالية التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، متمثلة في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تقام سنوياً.

وأكد الحديدي خلال كلمته مع الجهات المكرمة أن مراعاة اليتيم ومساعدته وتلبية احتياجاته والرفق به ودعمه واجب مجتمعي، كما جاء الأمر واضحاً في كتابه العزيز «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ» ، داعياً جميع أفراد المجتمع والمؤسسات إلى رعاية الأيتام واحتوائهم.

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