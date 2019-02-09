"الرقابة الغذائية" ينظم لقاءً توعوياً لمربي الثروة الحيوانية بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مستشفى القطارة البيطري بمدينة العين، فعالية «مرحباً الساع»، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وعدد من مربي الثروة الحيوانية، والتي تعد إحدى الملتقيات التي ينفذها الجهاز في مختلف مناطق الإمارة بهدف تعزيز التواصل بين الجهاز والمجتمع.

وقال راشد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية، إن هذه الفعاليات تعكس مدى اهتمام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بقطاع الثروة الحيوانية وتنميته وتطويره، والذي يعتبر دعامة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية الوطنية الآمنة صحياً، واستغلال الموارد الطبيعية المحلية على أسس علمية واقتصادية قادرة على المنافسة والاستدامة.

وأضاف المنصوري أن هذه اللقاءات تهدف لتعريف متعاملي القطاع من مربي الثروة الحيوانية بالخدمات التي يقدمهــا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من جهــة واستطلاع آرائهم حول فرص تحسين هذه الخدمــات من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الملتقى يتيح الفرصة للأطباء المواطنين والفنيين البيطريين في الجهاز كونهم الرواد في هذا المجال للتواصل مع المربيين خارج حيازات التربية بهدف إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية المرتبطة بضمان صحة الحيوان بما يسهم في تحقيق الأمن الحيوي وسلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني المنتجة من هذه الثروة الحيوانية.

واختتمت الفعالية بفتح باب النقاش لمربي الثروة الحيوانية وأصحاب العلاقة، حيث تم طرح مواضيع تسهم في تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وتنمية الإنتاج الحيواني بالإضافة إلى الإجابة عن تساؤلات المربيين.

وأثنى الحضور على جهود الجهاز التوعوية ومساهمته في تنويع الأنشطة الثقافية والتوعوية، داعين إلى تكرار مثل هذه الأنشطة التوعوية لما تسهم به من ترسيخ للقيم المجتمعية والبيئية السليمة، وتعزز الشراكة المجتمعية ومد جسور التواصل بين المواطنين والمؤسسات والهيئات الحكومية.