توفير 3 باقات للفحص الوقائي الشامل لسكان المنطقة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت مستشفيات الظفرة، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن توفير باقات للفحص الوقائي الشامل في مركز الظفرة لطب الأسرة، تشمل جميع سكان المنطقة، وتتضمن 3 باقات متفاوتة لتناسب جميع مستويات الدخل في المنطقة من مواطنين ومقيمين، وذلك نظراً لأهمية الفحص الوقائي للأفراد ودوره في زيادة فرص الاكتشاف المبكر للأمراض وتشخيصها مما يزيد نسبة النجاح في علاجها.

ويأتي انطلاق باقات الفحص الوقائي لجميع السكان بالتزامن مع برنامج الفحص الشامل الوقائي لحاملي بطاقات «ثقة»، والذي تم البدء في تقديمه لتلبية احتياجات سكان المنطقة، بتوفير خدمة الفحوص الطبية الشاملة، من خلال تجربة جديدة محدثة عالية الجودة في الرعاية الصحية، وذلك في إطار جهود مستشفيات الظفرة لتوفير خدمات علاجية ووقائية متميزة تتناسب مع المعايير الطبية والعلاجية.

وأوضح حمد خميس ذيبان المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة بالإنابة، أن بدائل الفحوص الوقائية تتضمن 3 مستويات مختلفة، بحيث تعطي بدائل لجميع السكان، وأن يكون أمام المراجع خيارات متنوعة عدة، يختار من بينها ما يناسبه وبتكاليف متفاوتة حتى تتناسب مع جميع مستويات الدخل.

وأضاف: «ويشمل البرنامج الأول زيارة طبيب الأسرة مع إجراء فحوص لأغلب الأمراض الأكثر شيوعاً، مثل أمراض القلب والسكر والضغط، وبعض الأمراض الأخرى، بينما يشمل البرنامج الثاني ما يتضمنه البرنامج الأول، بالإضافة إلى زيارة بعض التخصصات، وإجراء تقيم للفحوص والمريض.

ويتضمن البرنامج الثالث وهو الفحص الوقائي الشامل، الفحوص الوقائية كافة التي يحتاج إليها المراجع، حيث يستقبله طبيب الأسرة بمجرد وصوله، ليقوم بعمل الفحوص اللازمة له، والأشعة التي تخص حالة المريض، قبل أن يتم تحويله بعدها إلى تخصص العيون لإجراء الفحوص اللازمة للمراجع، وبعدها يتوجه إلى عيادة الأسنان لفحص اللثة والأسنان، وما إذا كان بحاجه إلى علاج الأسنان، وبعدها ينتقل إلى عيادة القلب لعمل فحوص تخطيط القلب، وفحص الجهد، وفحص القلب بالموجات الصوتية، والتحاليل المخبرية الشاملة والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية ثم عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وبعدها يتوجه إلى اختصاصي التغذية، وعقب انتهاء جميع الفحوص يراجع الشخص المركز بعد 5 أيام، ليتم توضيح الملاحظات كافة التي تم اكتشافها له، وتحويله إلى الاختصاصي إذا كان بحاجة إلى علاج متخصص».

وذكر المنصوري أن هذا البرنامج يهدف إلى تلبية احتياجات سكان المنطقة بتوفير خدمة فحوصات طبية شاملة وتجربة جديدة محدثة عالية الجودة في الرعاية الصحية، من خلال منظومة إجراءات منسجمة، يضطلع بها فريق طبي وفني وإداري، على درجة رفيعة من التأهيل والخبرة، خاصة أن مركز الظفرة لطب الأسرة يتوسط جميع مدن المنطقة، مما يسهل وصول المراجعين، ويختصر عليهم عناء وتكاليف التنقل إلى المراكز البعيدة في أبوظبي والعين أو السفر إلى الخارج للحصول على الخدمة نفسها.

وأشاد عدد من المراجعين لمركز الظفرة لطب الأسرة بالجهود المتميزة التي يقدمها المركز في مختلف التخصصات والأقسام، وبلغ عدد شهادات الإشادة والشكر التي تلقاها المركز أكثر من 88 شهادة شكر وعرفان من المراجعين للمركز من مختلف الجنسيات. يذكر أن التشخيص الوقائي والعلاجي الذي يتبناه طبيب الأسرة، يساعد في التقليل من مضاعفات الأمراض والكشف المبكر عن الأمراض، مما يساهم في تقليل نسبة الإدخال إلى المستشفيات، إذ أن المتابعة لجميع أفراد الأسرة في جميع مراحلهم العمرية تؤدي إلى الحصول على الخدمات الصحية المناسبة، العلاجية والوقائية.