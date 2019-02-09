علي بن تميم: "عمّتنا الغافة" ظللتنا وأطعمتنا وعلمتنا الصبر والتصالح

أبوظبي (الاتحاد) قال سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»: «بإعلان شجرة الغاف شعاراً لعام التسامح تتوج مناقب فذة تحت ظلالها وترسخ مآثر عايشها الإماراتيون، إرث زاخر وتاريخ عامر، وذاكرة مسكونة بقصص التعايش والاستقرار تتأصل فيها مزايا خيرة، نحترم عمّتنا الغافة، ظللتنا وأطعمتنا وعلمتنا الصبر والتصالح، فما أعظمها وأجلها».

وأضاف في تغريدة على «تويتر» ضمن وسم «#عام_التسامح»: «سميت شجرة الغاف غافة لأنها تتغيّف، وغافت الشجرةُ غَيَفاناً وأَغْيَفت وتَغَيَّفَت: مالت بأَغصانها يميناً وشِمالاً، قال الشاعر: فظل لها لَدْنٌ من الأَثْل مُورِق، إذا زَعْزَعَتْه سَكْبَةٌ يتَغَيَّفُ وأَغافَ الشجرةَ أَمالها من النَّعْمة ويقال شجرة غَيْفاء وشجر أَغْيَف».

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