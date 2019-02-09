"مستقبل الاتصال" يستشرف جسور التواصل

دبي (وام)

تستشرف القمة العالمية للحكومات فرص دعم جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع، ضمن «منتدى مستقبل الاتصال الحكومي» الذي يعقد بمشاركة نخبة من المتحدثين من دولة الإمارات والعالم، لاستشراف متطلبات تطوير هذا القطاع الحيوي بما يواكب أهداف التنمية ويتماشى مع طموحات الحكومات في تعزيز قدراتها في مجال الاتصال الفعال ورفع كفاءة الرسالة الإعلامية الرسمية بما يضمن نشرها على أوسع نطاق ممكن وبلوغها أعلى مستويات التأثير الإيجابي.

وأعربت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اعتزاز المكتب بتنظيم هذا المنتدى ضمن أحد أهم التجمعات العالمية الرامية لإرساء أسس تسهم في تقدم الإنسانية انطلاقاً من دولة الإمارات إلى العالم أجمع، وقالت: تمثل القمة محركا محوريا للتطوير الإيجابي حول العالم وتسعدنا المشاركة بنقاش حول قطاع مؤثر في حياة الناس وله دوره في دعم عمليات التنمية وأهدافها الاستراتيجية، مواكبين في ذلك أهداف القمة الرامية إلى تحقيق النفع لشعوب العالم أجمع، وإيجاد السبل اللازمة لمنح البشر في كل مكان فرصة أفضل في الحياة عبر تطوير مختلف المجالات التي تتلامس بصورة مباشرة مع مجتمعاتهم، ومن بينها قطاع الإعلام الذي يعد من أكثر القطاعات تأثيراً في المجتمع بما له من دور في رفع مستوى الوعي العام والتحفيز على المشاركة الإيجابية في مواجهة التحديات وحشد الطاقات لتعظيم الاستفادة من الفرص، ودفع عجلة التطوير وتسريع وتيرة الإنجاز بما يعود بالنفع على الناس.

وأضافت المري: أن القدرة على توصيل الرسالة السليمة في الوقت الصحيح وبالأسلوب الأكثر قدرة على النفاذ إلى أوسع شريحة ممكنة من الناس، مع الحفاظ على مقومات المصداقية والشفافية والموضوعية هي من أهم مقومات نجاح الحكومات في حفز طاقات شعوبها وجمعهم حول الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، ومن ثم كان موضوع الاتصال الحكومي ومستقبله وآفاق تطويره من الموضوعات المهمة وثيقة الصلة بأهداف القمة العالمية للحكومات، لذا حرصنا أن نكون حاضرين بنقاش بناء في هذا المحفل العالمي لاستعراض خبرات وتجارب ناجحة لاستخلاص دروس مستفادة حول متطلبات تطوير الاتصال الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

ومن خلال أربع جلسات متخصصة موزعة على الأيام الثلاثة للقمة العالمية للحكومات، سيضم المنتدى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء التقنيين والقيادات الإعلامية من داخل وخارج الدولة، حيث ستجرى مناقشة آفاق تطوير الاتصال الحكومي من منطلقات عدة وعبر زوايا مختلفة للإجابة على تساؤلات مهمة ستسهم في مجملها في وضع خطوط عريضة للتصورات الخاصة بمشهد الاتصال الحكومي في المستقبل القريب.

وتستعرض أولى جلسات المنتدى منظومة تطوير الاتصال من منظور حكومي ستطرح مفرداته مجموعة من كبار المسؤولين الإعلاميين العرب، حيث ستحاول الجلسة تقديم قراءة في مستقبل الإعلام الحكومي في ضوء المعطيات الراهنة والمتغيرات المحيطة بما فيها التطور التكنولوجي الكبير ومدى قدرة الحكومات على تبني ما قدمته التكنولوجيا من حلول وتقنيات وأدوات ساهمت في تغيير استراتيجيات الاتصال، مع تحليل العناصر المؤثرة في مستقبل الاتصال الحكومي ومن بينها تكامل أدوار الإعلام الرسمي والخاص، وأبرز التحديات التي قد تواجه الاتصال الحكومي.