"حوكمة الذكاء الاصطناعي" يبحث ابتكار قاعدة بيانات تخدم الإنسان

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس أعمال «المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي» عشية القمة العالمية للحكومات التي تنظم دورتها السابعة في الفترة من 10 إلى 12 فبراير.

وتضمنت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» ضمن اجتماع «مجموعة العمل الدولية للبيانات المشتركة» للإجابة عن عدد من التساؤلات المطروحة في هذا المجال، ومنها: كيف يمكن لحكومات المستقبل ابتكار قاعدة بيانات عالمية مشتركة لخدمة الإنسانية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ وكيف لهذه الخطوة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة حتى عام 2030 دون التعدي على خصوصية الفرد وسيادة الدول؟ وما هي الآليات والخطوات العملية الكفيلة بجعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي مصلحة مشتركة لنا جميعاً كبشر في المستقبل القريب؟

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات أهمية إرساء آلية فعالة للتعاون الدولي لتأسيس قاعدة بيانات عالمية مشتركة تحمي خصوصية الأفراد وتحترم سيادة الحكومات والدول، وتعزز الجهود العالمية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز مسيرة تنمية محورها الإنسان، تقودها الحكومات حول العالم. وقال العلماء: إن تأسيس بنك معلومات دولي لتشارك المعلومات، وفق قواعد مهنية وأخلاقية واضحة، سيدعم مسارات التنمية، ويقرب تحقيق أهدافها المستقبلية، ويسهم في تطور التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية ونقلها إلى مستويات متقدمة، ما ينعكس إيجاباً على جهود مواجهة التحديات في مجالات حيوية مثل محاربة الأمراض والأوبئة، وتطوير الزراعة والصناعة والتجارة، والحد من المخاطر البيئية والاستعداد لتغيرات المناخ.

وأضاف، أن اجتماع قادة العمل الحكومي وصناع القرار من 140 دولة على منصة القمة العالمية للحكومات يمثل فرصة استثنائية لجمع المسؤولين والمهتمين بقطاع الذكاء الاصطناعي، لتبادل الأفكار والخبرات، واستشراف التوجهات المستقبلية مع الخبراء والمختصين لتسخير التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة مجتمعات العالم.

ويسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها توفير التعليم الجيد، والرعاية الصحية اللائقة، ومكافحة الجوع، وتطوير الاقتصاد العالمي، وإيجاد فرص العمل، وحماية البيئة واستدامتها للأجيال القادمة، حيث يتاح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 4 استخدامات رئيسية في هذا المجال هي قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول العالم، ومحاكاة النماذج الناجحة لتطبيقها في مناطق أخرى، واستشراف النتائج المتوقعة للإجراءات والإصلاحات المطبقة.