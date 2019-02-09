دبي (الاتحاد) ترأس اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، اجتماع قطاع الدعم والإسناد، أحد القطاعات الأمنية الخاصة بتأمين فعاليات إكسبو 2020، والتي تضم أيضاً قطاعي «العمليات والبحث الجنائي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وحضر الاجتماع العقيد عبد الناصر المطروشي ممثلاً عن الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقيد يوسف الحمادي من أمن المطارات، وعلي خليفة الغيث من لجنة معرض إكسبو، والمقدم صلاح المرزوقي منسق عام قطاع الدعم والإسناد، وممثلون عن الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي.

وبحث المشاركون في الاجتماع تقديم الخدمات اللوجستية لقطاعي العمليات والبحث الجنائي، إلى جانب بحث مشاركة منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في دعم العمليات في مختلف القطاعات.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة دبي تؤكد جاهزيتها لتأمين "إكسبو 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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