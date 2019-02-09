حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الرحبي والحبسي

رأس الخيمة ( وام) حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس حفل الاستقبال الذي أقامه راشد محمد عبيد الرحبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المرحوم علي عبدالله محمد الرحبي.

كما حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي بن حسون الحبسي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة علي سعيد حمدوه الحبسي.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعرسان وأقاربهم، متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة مقرونة بالرفاه والبنين.

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