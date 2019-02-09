تنفيذاً لتوجيهات خليفة وأوامر محمد بن زايد.. "تنمية أبوظبي" تطلق "معاً" للمساهمات المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلقت دائرة تنمية المجتمع هيئة معاً للمساهمات المجتمعية.

وتأتي هيئة معاً للمساهمات المجتمعية ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» التي تم الإعلان عنها خلال يونيو الماضي.

وتعد الهيئة منصة تفاعلية شاملة تتولى مسؤولية المشاركة والمساهمة الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الأفراد والمؤسسات، وتهدف إلى تفعيل أجندة التنمية الاجتماعية ورفع الوعي العام وتعزيز المسؤولية المجتمعية، عبر إبراز الدور المشترك للجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث المتمثل في الأعمال المجتمعية، والمؤسسات الخيرية والمدنية، إضافة إلى الأفراد في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، وخلق بيئة مجتمعية حاضنة تمكّن الجميع من المساهمة والمشاركة في رفعة الوطن.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة على تفعيل دور الأفراد والمؤسسات لخدمة وتطوير وتنمية المجتمع، وذلك عبر تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي في الإمارة.

وقال معاليه: تعد المساهمة المجتمعية وحب المشاركة والعطاء قيماً متأصلة في المجتمع الإماراتي، وهي مبادئ رسخها فينا الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعمل على بثها في نفوس أبنائه شعب الإمارات، وهي ما تجسده اليوم هيئة معاً، حيث ستعمل على تحفيز مختلف قنوات الاستثمار الاجتماعي، ما يسهم في خلق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.



وأضاف معاليه: إن تطوير المجتمع هو مسؤولية مشتركة للجميع، وستكون الهيئة المنصة المثالية لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات ذات النفع العام، إضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال، حيث ستعمل على توجيه الاستثمارات التي تسهم في نمو المشاريع الاجتماعية وتعزيز الموارد لاحتضان وتطوير المشاريع ذات الأثر الواضح على الاحتياجات والمستهدفات الاجتماعية.

وأشار معاليه، إلى دور دائرة تنمية المجتمع في الترخيص والإشراف على مؤسسات القطاع الثالث في إمارة أبوظبي. مؤكداً أن الدائرة تعمل على استحداث الاستراتيجيات التي تضمن تحسين المنظومة المجتمعية في الإمارة.

وأشاد معاليه، بالسمعة المتميزة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي إقليمياً وعالمياً في مجالات الأعمال الإنسانية والتطوعية والمشاركة المجتمعية. مؤكداً أن «معاً» ستعمل على تعزيز هذه السمعة من خلال استحداث المبادرات الخلّاقة التي تمكننا من الحفاظ على استمرارية هذا العطاء، والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية في الإمارة.

ولفت معاليه، إلى أن إنشاء الهيئة يعد بداية رحلة لتشكيل جسر يربط المجتمع بمختلف القطاعات وتحفيز الشركاء من كافة القطاعات على تفعيل دورهم في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وستتولى هيئة معاً مسؤولية تفعيل المشاركة والمساهمة الاجتماعية في إمارة أبوظبي، حيث ترتكز مهامها على 4 محاور تتضمن: صندوق الاستثمار الاجتماعي، الاحتضان والتطوير، التركيز على النتائج، برامج التطوع الاجتماعية.

4 محاور ترتكز عليها «معاً»:

صندوق الاستثمار الاجتماعي: ستقوم «معاً» بإنشاء وإدارة صندوق الاستثمار الاجتماعي لدعم نمو المؤسسات الاجتماعية، من خلال توجيه الموارد لاحتضان وتطوير مشاريع ذات الأثر الواضح على الاحتياجات والمستهدفات الاجتماعية. وستعمل مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتفعيل السياسات والبرامج التي تحقق أهداف الصندوق.

الاحتضان والتطوير: ستساعد «معاً» في تطوير الأفكار لحل التحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وخلق ابتكارات وفرص تسهم في إيجاد الحلول المستدامة والإيجابية للمجتمع. وستفتح «معاً» الأبواب للشركاء من القطاع الثالث عبر توفير كافة الأدوات اللازمة ورأس المال والخبرات والمواهب لإقامة مختلف المشاريع المجتمعية، لإنجاح هذه الأفكار. كما ستعمل «معاً» على تطوير نموذج الاحتضان الاجتماعي.

التركيز على النتائج: ستعمل «معاً» مع الشركاء من مختلف القطاعات ورجال الأعمال والمستثمرين على تحسين الخدمات الاجتماعية، حيث ستطور «معاً» نماذج تعاقدية تربط تسديد قيمة العقود بجودة واستدامة المخرجات وستتطبق هذا النموذج لأول مرة في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المدنية.

برامج التطوع الاجتماعية: سَتسعى «معاً» لتعزيز ثقافة العطاء في إمارة أبوظبي من خلال توفير فرص للمشاركة المجتمعية عبر العمل التطوعي الهادف، حيث سيتم تحديد مجالات للتطوع وآلية متكاملة تسهم في تحفيز كافة الأفراد على المساهمة المجتمعية، ودعم المؤسسات في تطوير خبرات العمل التطوعي، ما سَيضمن تطوير وتقوية النسيج الاجتماعي لإمارة أبوظبي.