كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن XIAOMI تكشف عن Mi MIX 3 في الإمارات

أطلقت شركة شاومي الهاتف Mi Mix 3 في الإمارات الذي يدمج أحدث التقنيات بأجمل الخطوط الفنية، متميزاً بخلفية جميلة من السيراميك وشاشة قياسها 6.39 إنش ذات مساحة عرض تغطي كامل الجهاز، ويعود الفضل في إبداعها إلى تصميم انزلاقي مغناطيسي مبتكر للجهاز.

ويأتي هاتف Mi Mix 3 مزوداً بكاميرا متقدمة استطاعت تحقيق 108 نقاط في تصنيف الموقع DxOMark المختص بتقييم الكاميرات، كما يأتي مكسواً بنوع مختلف من زجاج الياقوت الأزرق، ومزوداً بشاحن لاسلكي بقوة 10 واط.

ويتاح الهاتف الجديد في دولة الإمارات بلون الياقوت الأزرق والعقيق الأسود، ويشتمل على 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من السعة التخزينية، ويبلغ سعره 2199 درهماً.

ويأتي الهاتف الجديد Mi Mix 3 بتصميم انزلاقي حاصل على براءة اختراع يشتمل على مغناطيسات نيوديميوم جرت معايرتها بعناية تامة، ويتم تفعيل الآلية المغنطيسية فوراً بمجرد تحريك شاشة الهاتف لأسفل ليفتح في لمح البصر وبالقوة المناسبة تماماً، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وكرست شاومي موارد كبيرة لعملية الإنتاج كي تضمن أن يبلغ متوسط العمر التشغيلي المتوقع لهذه الآلية 300 ألف دورة في الاختبارات المعملية.

ويتيح التصميم الانزلاقي في الهاتف مساحة للكاميرات الأمامية والهوائي، وأقصى مساحة عرض للشاشة الكاملة البالغة مساحتها 6.39 إنش.

وتأتي الشاشة، وهي من إنتاج سامسونج، بتقنية AMOLED بالوضوح العالي الكامل FHD وبكثافة نقطية قدرها 2340×1080 بيكسل ونسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9.

وتم تقليص حواف الشاشة مقارنة بالطرز السابقة من أجل رفع نسبة مساحة الشاشة إلى مساحة جسم الهاتف إلى أعلى قدر ممكن.

ويمكن للمستخدم تخصيص الميزة الانزلاقية في الهاتف لإنجاز وظيفة معينة حسب الرغبة، إذ يمكن فتح الهاتف بتحريك الشاشة لأسفل للرد على المكالمات، أو تشغيل وظائف أخرى مختلفة.

كما يستطيع المستخدم تخصيص هذه الميزة لوظائف معيّنة عند ممارسة الألعاب، مثل أخذ لقطة للشاشة أو تسجيل محتوى الشاشة أو إخفاء الإشعارات أثناء اللعب.