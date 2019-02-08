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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 8 فبراير 2019 فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز: COLD PURSUIT تدور احداث الفيلم عن سعي سائق سنوولو إلى الانتقام من تجار المخدرات الذين يعتقد أنهم قتلو ابنه. THE PRODIGY أب يجب عليه حماية ابنه من العالم الخارجي عندما يتنبأ الفتى بدقة بثلاثة أحداث لنهاية العالم. WHAT MEN WANT عندما يتم تهميش امرأة من قبل وكلاء الرياضة الذكور في مهنتها، تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم. VS تدور الأحداث حول طقوس حضرية من الدراما التي تم تصويرها في مشهد معركة راب بريطاني. THE DEBT COLLECTOR يعمل فنان الدفاع عن النفس كجامع للديون، المهمة تبدو سهلة في البداية، إلى أن يورطه أحد العملاء في قضية غير متوقعة.

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