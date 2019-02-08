الأرصاد: تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي يؤدي لتكاثر السحب وسقوط أمطار خلال الأيام المقبلة

توقع " المركز الوطني للأرصاد" تأثر المنطقة بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي والذي يصاحبه كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي ويتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي.

و يكون الطقس غائماً جزئياً و غائماً على البحر وشمال الدولة يوم الأحد المقبل خاصة ليلاً ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

وأوضح المركز في بيان له أنه نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي يوم الإثنين في المساء و الليل تصاحبه كتلة هوائية باردة فإن الدولة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي، يؤدي إلى تكاثر السحب مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات على مناطق متفرقة تبدأ على البحر وغرب الدولة ثم تمتد إلى السواحل والمناطق الداخلية وتزداد شدة سقوط الأمطار يوم الثلاثاء خاصة على المناطق الشمالية والشرقية ويتخللها بعض السحب الركامية قد تكون رعدية، وتقل كميات السحب تدريجياً من ليل يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصبح قوية أحيانا مع تواجد السحب الركامية خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار و الأتربة على المناطق المكشوفة ثم تتحول تدريجياً يوم الثلاثاء ظهراً إلى شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تبدأ غرباً وتمتد على باقي مناطق الدولة، والبحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً أحيانا في بحر عمان.