المنصات الإلكترونية تستقطب الباحثين عن عمل في "توظيف الشارقة"

أحمد مرسي (الشارقة)

شهدت النسخة الـ 21 من «المعرض الوطني للتوظيف 2019»، الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة ويختتم اليوم، إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل، حيث اصطف العشرات للتسجيل عبر المنصات الإلكترونية، والتي خصصت من الجهات المشاركة، تيسيراً عليهم للحصول على فرص العمل التي تناسبهم في نحو 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

وقال عبد الله محمد راشد، 26 عاماً من مواطني الشارقة، إنه تقدم بطلب للحصول على وظيفة في المعرض، تتناسب ومؤهله العلمي وقدراته التدريبية، بعد أن ترك عملاً كان قد التحق به في السابق، حيث لاقى سهولة في التقديم عبر المنصات واللوحات الإلكترونية التي خصصتها الجهات المشاركة في المعرض.

من جانبه، ذكر راشد عبد الله راشد، من إمارة عجمان، وحاصل على دبلوم اتصالات، أنه حضر للمعرض للبحث عن وظيفة تتناسب ومؤهله، وأنه كان يعمل خلال السنوات الماضية في أماكن عدة، وأنه ترك عمله منذ شهر فقط لظروف شخصية، وأنه يسعى حالياً للحصول على فرصة أفضل له.

وأشارت مريم عبد الله راشد، من الشارقة، أنها تخرجت منذ فترة، وتقدمت بطلبات لرغبتها في الحصول على وظيفة، ولم يتحقق لها ذلك، ونوهت بأن مثل هذه المعارض تصب في المصلحة العامة للخريجين، وتمنحهم فرص التزود بالمهارات والكفاءات، من خلال مشاركات في دورات تدريبية وورش عمل تخصصية، وتوفر عليهم الوقت والجهد في الحصول على وظيفة.

تعزيز مهارات الشباب

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، ومقرر لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي، إن المعرض استمر ثلاثة أيام، ويختتم اليوم - الجمعة - وشارك فيها 50 مؤسسة حكومية وخاصة، وركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي «التطوير المهني» و«التدريب»، و«وظائف المستقبل»، وأن المعهد يحرص على المساهمة بشكل محوري في تأهيل العنصر البشري وبناء الكفاءات التنافسية، ما يساعد وبشكل فعال على بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، أن شرطة الإمارة بحاجة لشغل عدد من الوظائف من مواطني الدولة، تركزت على تخصصات مهمة، من بينها إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصال، محلل نظام، ومبرمجون وخبير أمن المعلومات، ومهندس شبكات، وموظفون لعلوم الكيمياء، وعلوم الأحياء، وعلوم الحاسب الآلي، والإعلام الإلكتروني، واتصال جماهيري والإخراج التلفزيوني وإذاعي وهندسة ميكانيكية وكهربائية، وغيرها من الوظائف الأخرى.

وأكدت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أن عدد المعينين خلال العام الماضي الذين تم تسجيلهم في الدائرة بلغ 2283 شخصاً، وأن عدد المنتسبين للبرامج التأهيلية من الباحثين عن عمل 5736 ،وأن عدد المتدربين ميدانياً 983 شخصاً، وبلغ عدد المنتسبين للبرامج التطويرية من موظفي الجهات الحكومية 7369 شخصاً، وأن عدد الشركات والمؤسسات التي تم التعاقد معها لبرامج وفر خلال العام الماضي.

شهدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إقبالاً كبيراً من الشباب والشابات من الباحثين عن عمل من خلال التسجيل الإلكتروني.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، إنهم استقبلوا نحو 600 طلب خلال العام الماضي، وإن نسبة التوطين بلغت 63%، بعد أن كانت منذ ثلاث سنوات، 51% وأنه يتم تأهيل وتطوير المتقدمين لسوق العمل وثقل مهاراتهم وتأهيلهم للحياة العملية.