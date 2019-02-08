حظر استيراد الطيور من الكويت بسبب "بؤر الإنفلونزا"

دبي (وام) قررت وزارة التغير المناخي والبيئة حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان عمر يوم وبيض التفقيس، وبيض المائدة ولحوم الدواجن ومنتجاتها، ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من دولة الكويت بسبب تسجيل بؤر مرض إنفلونزا الطيور.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحظر يستمر لحين ورود بيانات تفصيلية تؤكد استقرار الوضع الصحي بدولة الكويت.

وقال الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوزارة، إن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة.

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