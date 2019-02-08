تجمد المياه فوق قمة "جيس"

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح أمس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على الدولة بوجه عام، وعلى قمة جبل جيس برأس الخيمة بشكل خاص، وتشكلت معه حالة من الصقيع، رصدها عدد من محبي ومطاردي الأمطار.

وبين متخصصون في الحالة الجوية أن «جيس» سجل أمس الخميس درجة 1 «تحت الصفر»، والتي تتجمد معها المياه كالمعتاد في تلك المناطق.

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