سعيد علاي: الإمارات رسخت ثقافة الابتكار في مجالات الحياة كافة

الشارقة (الاتحاد)

أكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة رسخت ثقافة الابتكار وصناعة الأفكار في مجالات الحياة كافة، إيماناً من قيادتنا الرشيدة بأهمية هذه الثقافة في كافة أنحاء حياتنا باعتبارها ركيزة أساسية على المستوى المؤسسي، حيث إنها ستسهم في تطوير قطاع التعليم، والاقتصاد، والسياسة، والطب، وغيرها الكثير، فالابتكار أصبح أسلوب حياة ومنهج تفكير، ونرى ذلك يتجسد واضحاً من خلال فعالية شهر الإمارات للابتكار التي تنظم في فبراير من كل عام، احتفاءً بثقافة الابتكار وترسيخاً لدعائمها.

وقال: نحن أصبحنا في عصر ننافس فيه «الإنسان الآلي»، الذي أصبح خلال فترة قصيرة البديل الأفضل والأمثل لتأدية وظائفنا بكل دقة وحرفية، ولا يمكننا أن نغفل عن هذه الحقيقة التي أصبحت واقعاً نعيشه بشكل يومي، فالإنسان الآلي احترف وبدأ يحتكر العديد من المجالات مثل مجال الطب، والهندسة، والبترول وغيرها الكثير من الوظائف، تاركاً الإنسان على هامش السلم الوظيفي.

وتابع: نحن نعيش في عصر السرعة والابتكار والإبداع، وعلينا مجاراة التغيرات السريعة الحاصلة في هذا العصر، فنحن من نصنع «الروبوتات» ونحنا من نبرمجها، بل وصلت براعتنا إلى اختراع وتطوير روبوتات لها القدرة على التفكير الذاتي دون تدخل الإنسان، فالآلة بدأت تنافس البشر في الذكاء.. وأضاف: إن صحافة الابتكار تتعدى طرق الطرح الصحفية العادية، لندمج من خلالها قطاعات ومجالات مختلفة، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور مراكز الابتكار ليس فقط في الإمارات، بل حول العالم، حيث إنها تلعب دوراً محورياً في إلهام الصحفيين للخروج بمواد جديدة تواكب متطلبات العصر الحالي، فنحن نعيش في قبضة الأفكار والابتكار، وعلينا إما أن نجاري من خلال الخروج من القالب المعتاد للصحافة، أو إما نقف على هامش السباق، معلنين راية الاستسلام، فصحافة الابتكار تواكب عصر السرعة، فالقارئ أصبح انتقائياً وملولاً، وليس لديه الوقت الكافي لمتابعة الأخبار ومستجدات العصر بشكل متعمق، ولذلك علينا أن نخرج ببدائل تجعل القارئ في أولى أولوياتها، فالقارئ هو من يحدد ما يود أن يقرأه، وعليه علينا أن نوفر منصة تضع القارئ نصب تركيزها.. علينا أنا نتكاتف ونكثف الجهود لكسر القالب المعتاد للصحافة، علينا أن نؤسس مدارس صحفية جديدة تواكب متغيرات الإعلام والصحافة.