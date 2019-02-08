محمد الريسي: تسامح الإمارات يرشحها لنيل "نوبل للسلام"

أبوظبي (وام)

قال محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات:

« المبادرة تُلفتُ نظر لجنة جائزة نوبل للسلام إلى الأثر الإنساني العميق والمهم الذي حققته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوتها قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورعايتها لمؤتمر ووثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعتها القيادات الدينية من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي يوم الاثنين 4 فبراير الحالي، حيث أوردت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية جُملة من الشواهد والمعطيات التي تجعل المبادرة الإماراتية تستحق جائزة نوبل في دورتها القادمة في العاشر من ديسمبر 2019».

وأضاف: «ترشيح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجائزة نوبل للسلام العالمية، جاء مُعلّلاً في عنوانه بأن دعوة سموه لقداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لافتتاح عام التسامح 2019، وما تحقق من مخرجات ونتائج لهذا الحدث الإنساني العالمي، هو في «ذروة الأهمية التي يستحيل المزاودة عليها».

وقال الريسي: «صحيفة لوموند الفرنسية التي تعتبر من نُخب الإعلام الدولي، أعطت صدر صفحتها الأولى لقمة أبوظبي للأخوة الإنسانية، ومثلها الغارديان البريطانية، وأكثر من أربعين صحيفة وقناة فضائية تتوزع على القارات الخمس .. وبذلك فإن عدد الذين عايشوا المناسبة - وهي التي وُصفت بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث - يُعدّون بمئات الملايين، وجُلّهم تلقوا «رسائل اتصال» نجح فيها المجلس الوطني للإعلام بأن يعطي القوة الناعمة الإماراتية رسالتها الجوهرية بأن هذه هي الإمارات، وهذا هو إرث زايد».