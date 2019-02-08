بلدية العين تطلق خدمة حجز الملاعب إلكترونياً في الأحياء السكنية

العين (الاتحاد)

أطلق الدكتور مطر محمد النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين خدمة حجز الملاعب إلكترونياً، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، بحضور الفريق (م) سعيد خلف الرميثي وحياب مطر الكتبي وبخيت سويدان النعيمي، وعدد من أعيان مدينة العين، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والموظفين، والمهتمين بما تقدمه هذه الملاعب من خدمات، حيث تعمل الخدمة التي تم تفعيلها حالياً بحجز ملاعب المدينة إلكترونياً، وذلك تماشياً مع التوجهات في تطبيق أفضل الممارسات للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

وقد بدأت بلدية مدينة العين باستخدام نظام حجز الملاعب إلكترونيا عبر تطبيقه على ملعبي الريف والطوية في المرحلة الأولى، حيث يقوم طالب الخدمة بحجز الملعب المطلوب عبر الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة العين وتعبئة البيانات المطلوبة، ليتلقى بعدها رقماً سرياً على الهاتف المتحرك له والذي يستطيع من خلال إدخاله في الجهاز المخصص لذلك بالقرب من بوابة الملعب ليفتح الباب إلكترونياً واستخدامه خلال فترة الحجز، وتنتهي صلاحية الرقم السري بنهاية وقت الحجز.

وقال الدكتور سالم مغير العميمي مدير إدارة خدمة المجتمع بقطاع وسط المدينة، إن المشروع يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات استخدام الأصول، وكذلك يقوم المشروع على فكرة تكافؤ الفرص للجميع من خلال استخدام الملاعب ضمن الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من هذه المرافق.

ويتيح النظام الاستفادة القصوى لمستخدمي الملعب خلال فترة الحجز، بينما تجري عملية إدارة الحجوازات بشكل أكثر تطوراً بحيث لا يتم تكرار الحجز أو استخدامه في أوقات حجز من قبل أشخاص آخرين، علاوة على مساهمة النظام في الاستدامة وترشيد الإنفاق من خلال تقليل حراس الملاعب والاكتفاء بالبوابات الإلكترونية، والتي ستنظم بدورها عملية الاستخدام والدخول والخروج من الملعب آلياً.

يذكر بأن بلدية مدينة العين قد أكملت تطوير وصيانة 14 ملعباً في الحدائق والأحياء السكنية، وزودتها بمعدات رياضية كاملة، وأرضيات صناعية لكرة القدم بمواصفات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».