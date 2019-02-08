"الروبوتات الاجتماعية" في ندوة علمية بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

استضاف متنزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار الندوة الإماراتية الرابعة المشتركة حول الروبوتات الاجتماعية»، والتي عقدت بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، واستمرت على مدى يومين، ضمن فعاليات جامعة الإمارات لشهر للابتكار، بمشاركة نخبة من المتخصصين في صناعة الروبوتات، والمطورين، وعلماء الذكاء الصناعي وعلماء الاجتماع ومراكز الأبحاث الدولية المتخصصة، والباحثين من أكثر من 27 دولة حول العالم، وفي مختلف تخصصات وعلوم الروبوتات الاجتماعية.

وأكد الدكتور حسن النابودة- عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: «إن الندوة تأتي بهدف مناقشة أحدث النتائج التي توصل لها الخبراء والباحثين واستكشاف المقاربات المختلفة والاتجاهات المستقبلية في مجال الروبوتات الاجتماعية، والتي أضحت الآن أكثر ذكاء وفعالية في التواصل مع الإنسان وخلق آثار اجتماعية بعيدة المدى».

وشهدت الندوة عدداً من الأوراق العلمية المتخصصة والأبحاث المتميزة حول الروبوتات الاجتماعية لعلماء وخبراء ومتخصصين من جامعة الإمارات وجامعات عالمية عدة في مجالات: الروبتيكس، والذكاء الصناعي، وتطبيقات ومشاريع الباحثين الاجتماعية، حول العالم في مجالات الذكاء التقني، والتطبيق الصناعي، والأثر الاجتماعي، لهذه الروبوتات لأكثر من دولة، وتطبيقات ومنافسات علمية بين الروبوتات، ومناقشة نتائج الأبحاث لخبراء وعلماء علم الاجتماع، حول الآثار الأخلاقية والاجتماعية للروبوتات، مثل: دراسة وتحليل قواعد السلوك، والالتزامات الأخلاقية، والمجتمعية، والقانونية، تجاه الروبوتات، والسياسة العامة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالإنسان والمجتمعات على المستوى الإقليمي والدولي، وانعكاس ذلك على الثقافة المجتمعية، وتحولاتها المتوقعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.