العين والظفرة تحتضنان فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم 2019

أبوظبي (الاتحاد)

يضم مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من دائرة التعليم والمعرفة، 25 ورشة عمل وعروضاً حية تستمر حتى يوم غد في حديقة الجاهلي بمدينة العين، وفي سيتي مول بمنطقة الظفرة.

ومن المتوقع أن يتواجد في فعاليات مدينة العين 6500 طالب وطالبة، وفي الظفرة 1600 طالب وطالبة، حيث تسعى دائرة التعليم والمعرفة إلى خلق بيئة مناسبة ومشجعة على العمل والإبداع والتميز، وترسيخ ثقافة الابتكار بين كافة أفراد المجتمع، وأتاحت الفرصة لأبناء مدينة العين ومنطقة الظفرة للمشاركة في فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم 2019.

ويوفر مهرجان أبوظبي للعلوم تجربة تعليمية ثرية بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد يتميز بمواهب في مجالات العلوم لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.

وتحتضن مدينة العين مجموعة مميزة من ورش العمل المخصصة للمشاركين بكافة فئاتهم العمرية كورشة «الحبر الكهربائي» والتي تم تصميمها ليتعلم المشاركون ما هي الكهرباء من خلال رسم الدوائر الكهربائية بالحبر الناقل للتيار، واستخلاص مفاهيمها بطريقة بسيطة وممتعة، ويحصل المشاركون على نماذج الرسومات كهدية تذكارية تحثهم على مواصلة الاستكشاف.

بالإضافة إلى ورشة «سيارات الطاقة الشمسية»، والتي تعلم المشاركين خصوصيات الطاقة الشمسية وتوليد ما يكفي من الطاقة لتشغيل السيارة الخاصة بهم، من خلال العمل كفريق واحد، وعمل مجموعة من اختبارات الأداء واستخلاص النتائج قبل المشاركة في التحدي، وورشة «خربش إبداعاتك واجعلها ملموسة» التي تعلم على استخدام كافة تقنيات قلم D3 لإبداع نماذج حقيقية، من خلال إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد يمكن لمسه أو الشعور به أو مشاهدته بصورة أفضل.

كما سيتمكن الزوار من المشاركة في ورشة «مغامرة الطيور» ولعب دور أحد حماة الحيوان واستكشاف أنشطة الحفاظ على البيئة، والتعرف على الأنواع المختلفة للطيور التي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما الذي يتم عمله للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، وكيفية تكيّف الطيور مع البيئة من أجل البقاء.

بالإضافة إلى ورشة «سباق الصواريخ ثنائية الصمام» والتي يقوم بها المشاركون بتصميم صاروخ ثنائي الصمام مع الأخذ بعين الاعتبار القوة والضغط مع استخدام المعرفة العلمية لإنشاء تصميم فريد، ومن ثم المشاركة في سباق بين التصاميم المبتكرة، وورشة «عرض الألعاب النارية» التي يُظهر بها «آندي الساحر»، نجم العلوم الشهير، في سلسلة من التجارب المثيرة، والتي تجيب الأطفال عن سؤال هل هو السحر أم هو العلم؟ في هذا العرض المذهل الذي يتضمن حرق الحديد، وعرض النار، وانفجار الغبار وبعض اللهب المرتفع بشكل مذهل يوضح الساحر أندي سلسلة من التجارب المثيرة عن النار.

وتحتضن منطقة الظفرة في سيتي مول مجموعة مميزة من ورش العمل المخصصة للمشاركين بكافة فئاتهم العمرية كورشة «الأشرعة السريعة» والتي تمكن المشاركين من استخدام مجموعة متنوعة من المواد لبناء يخت شراعي أرضي، وفي متجر الألعاب الصغير، سيقوم المشاركون بتصميم لعبة خاصة، واختبارها والتسابق ضد التصاميم الأخرى لمعرفة التصميم الأكثر فعالية ولماذا. وتُشكل ورشة «تحدي الصناعة بالهيدروجين» تحدياً للمشاركين لإنشاء وتصميم مركباتهم الخاصة، من خلال تشجيعهم على اكتشاف طرق لتحسين مركباتهم في كل مرة يقومون باختبارها، وذلك من خلال التنافس مع بعضهم البعض لكي يشاهدوا من هو صاحب أفضل تصميم، إلى جانب ورشة «سباق الخيول» التي تعلم الأطفال كيفية بناء روبوت خيل مصغر ومن ثم المشاركة في سباق للفوز به.