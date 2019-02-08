مشروعات مبتكرة لطلبة "أبوظبي للتعليم التقني"

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، معرض «المشروعات العلمية المبتكرة»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار2019» الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال الفترة من 5-11 فبراير الجاري بجميع إمارات الدولة، وذلك بحضور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعدد من المسؤولين والخبراء.

وأوضح مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن المعرض الذي نظمه «أبوظبي التقني» في فندق دوست تاني بأبوظبي، يعكس مدى تقدم المناهج في مؤسساتنا التعليمية وعمق الترابط التام بين هذه المناهج ومتطلبات النهضة الصناعية التي تعيشها الدولة في حاضرها ومستقبلها، وخلال مرحلة ما بعد النفط، لافتاً إلى أن ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية فرع الطالبات بأبوظبي قدمن مشروع «نظام طائرة من دون طيار» لتقديم المساعدة السريعة والفعالة للجهات المعنية، حيث يمكن للنظام تتبع العلامات الحيوية والموقع التي يتواجد بها الأشخاص المزودين بساعات يدوية أو خوذات إلكترونية، وفور أن يكتشف النظام أي تغييرات غير طبيعية في العلامات الحيوية، يرسل إشارة إلى الجهة المعنية لتحريك الطائرة من دون طيار للتعامل مع الموقف على الفور.

وأضاف الشامسي: أن المشروع الثاني قدمه طلاب ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية فرع أبوظبي وهو عبارة عن نظام إلكتروني يمنع تورم المفاصل التي يتم تجبيرها، كما يحمى من الالتهابات البكتيرية، وذلك باستخدام أجهزة الاستشعار، وشرائط ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وتقنيات التهوية، كما يساعد النظام في الكشف المبكر عن الأورام، والالتهابات البكتيرية ومنعها من الانتشار، كما قدم طلاب فرع أبوظبي مشروعاً آخر عبارة عن نظام لمتابعة الحالة الصحية لعمال البناء، ويتكون النظام من خوذة ذكية يرتديها العامل تقوم بقياس نبضات القلب، ونسبة الأوكسجين في الدم، وهي متصلة بجهاز يحمله مسؤول الموقع، لمتابعة الحالة الصحية للعامل، ومن ثم التدخل الفوري لوقايته من الجفاف وضربات الشمس، والتأكد من سلامة العامل طوال العمل.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية: إن طلاب ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والفنية فرع رأس الخيمة ابتكروا مشروع «زراعة المحاصيل من دون تربة» من خلال أنظمة الزراعة المائية، وهو مشروع متميز يمكن تطبيقه والاستفادة منه في زيادة المنتجات وتنوعها عبر نظم جديدة ومبتكرة.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، إن المشروعات العلمية المبتكرة أساس في الثانويات التطبيقية والفنية وفي المناهج المتقدمة التي يتم تطويرها بشكل دائم بما يمكن الطلبة المواطنين من الإبداع في مختلف القطاعات.