بلدية الشارقة تشارك في "الإمارات للابتكار"

الشارقة (الاتحاد): أعلنت بلدية مدينة الشارقة استعدادها الكامل للمشاركة في شهر الإمارات للابتكار، والذي ستبدأ فعالياته في إمارة الشارقة بقاعة المدينة الجامعية اليوم.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة تسير بخطى ثابتة من النجاح والتميز في تكريس مفهوم الابتكار بمختلف مناحي الحياة.

من جانبها أوضحت ريم الروسي مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس فريق عمل الابتكار في بلدية مدينة الشارقة، أن المشاركة تتضمن تنظيم 19 ورشة ابتكارية لتعليم ابتكارات جديدة وتطبيق الأفكار الإبداعية وعيش تجربة مشوقة وممتعة، تستهدف مختلف فئات المجتمع من أطفال وكبار وموظفي البلدية.

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