الشيخة فاطمة: الإمارات بتوجيهات خليفة تواصل دعم وتمكين المرأة

أبوظبي (وام)

زارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» نادي أبوظبي للسيدات ترافقها حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وحرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت سهيل الكتبي، والشيخة فاطمة بنت سحمي، والشيخة فاطمة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخة لطيفة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان، والشيخة سلامة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخة ميرة بنت هزاع بن زايد آل نهيان.

وأعربت سموها عن سعادتها بزيارة نادي أبوظبي للسيدات وسرورها بما شهدته في النادي من مرافق وإمكانات كبيرة تصب في صالح المرأة الإماراتية عبر ممارستها الرياضات المختلفة من أجل إعداد جيل من بنات الإمارات القادرات على الإسهام في مسيرة الخير والرخاء التي تسطرها دولة الإمارات في المجالات كافة.

وأكدت سموها أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تواصل دعمها للمرأة وتمكينها في المجالات كافة لتعمل جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل.

تأتي زيارة سموها في إطار حرصها على توفير كل جوانب التميز وتعزيز سبل التطوير والارتقاء بمقومات الرياضة النسائية، وهو امتداد لدعم القيادة الحكيمة لمسيرة التنمية وتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات.

كان في استقبال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات، وحرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الشيخة فاطمة بنت سرور آل نهيان. ويعد النادي صرحاً ومعلماً حضارياً يتضمن أنشطة وفعاليات ومرافق اجتماعية وثقافية وترفيهية جديدة، والتي شملت ملاعب الإسكواش والمسبح الداخلي والصالة الرياضية الذكية وصالة الرياضة للأطفال، إضافة إلى مكتبة النادي ومعرض الفنون وواجهة خلابة لترسيخ الممارسات الرياضية والثقافية التي تتمتع بجودة عالية ورفع مستوى الوعي بأهمية ودور الرياضة والرشاقة والحفاظ على الصحة العامة وغيرها من المجالات.