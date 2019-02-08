سعيد بن محمد يحضر أفراح الغفلي

العين (وام) حضر الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سالم خليفة الغفلي بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة خليفة سالم الغفلي. حضر الحفل - الذي أقيم بقاعة هيلي للاحتفالات بمدينة العين - عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وجمع كبير من المدعوين والأهل والأصدقاء. تخللت الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروضها وأهازيجها.

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